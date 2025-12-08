+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Winners & losers
Tom Maston

Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: El arrebato de Mohamed Salah deja tambaleando al Liverpool mientras el Real Madrid cae en crisis

Tras el sorteo del Mundial 2026, la acción volvió a Europa: la Premier League se aprieta y el Barcelona amplía su ventaja sobre el Real Madrid en LaLiga.

El Bayern Múnich sigue liderando la carrera por el título de la Bundesliga, pero la Serie A y la Ligue 1 se mantienen demasiado apretadas para hacer predicciones claras a medida que nos acercamos al ecuador de la temporada. Además, los últimos días dejaron resultados significativos en Portugal y Escocia, que podrían definir la lucha por el campeonato en sus respectivas ligas.

Entonces, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y los mayores perdedores del fin de semana? GOAL ha seleccionado a 10 protagonistas de todo el continente...

  • Unai Emery Aston Villa 2025-26Getty Images

    GANADOR: Unai Emery

    Comenzamos en la Premier League, donde la carrera por el título podría estar a punto de prender fuego. El líder Arsenal, que había empatado dos de sus cuatro partidos anteriores, sufrió su segunda derrota de la temporada al caer ante el Aston Villa por un dramático gol de Emiliano Buendía en el tiempo de descuento. Con este resultado, el Manchester City se acercó a solo dos puntos de los Gunners, mientras que Villa se sitúa a tres puntos de la cima tras un notable repunte en su rendimiento.

    Tras un verano complicado en el mercado de fichajes, había dudas sobre si la plantilla de Unai Emery se había estancado. Villa no había marcado en sus primeros cuatro partidos de liga y obtuvo su primera victoria recién el 28 de septiembre ante el Fulham. Sin embargo, desde entonces han encadenado nueve triunfos en diez encuentros, con solo una derrota en Anfield interrumpiendo una racha casi perfecta.

    El éxito reciente refleja el trabajo constante de Emery en Villa Park. El técnico español llevó al Villa desde la zona de descenso hasta los cuartos de final de la Champions League en sus primeros dos años, y si mantienen este nivel durante los próximos meses, los aficionados podrían soñar con un auténtico desafío por el título. Por ahora, Emery disfrutará su victoria sobre su antiguo club, ampliando su récord contra los Gunners con Villa y Villarreal a ocho partidos jugados: cuatro victorias, dos empates y solo dos derrotas.

  • Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Mohamed Salah y Liverpool

    La temporada del Liverpool ha tocado varios puntos bajos en su caótica defensa del título de la Premier League. Aunque el sábado lograron empatar 3-3 ante el Leeds United en Elland Road, el resultado deja secuelas profundas que podrían sacudir a los 'Reds' hasta la médula.

    Por tercer partido consecutivo, Mohamed Salah fue suplente bajo Arne Slot y, por segunda vez fuera de casa, ni siquiera entró desde el banquillo. El 'Rey Egipcio', criticado recientemente por no intervenir durante la mala racha del equipo, decidió romper el silencio ante los medios, pero sus declaraciones más que calmar los ánimos, los tensaron.

    "No lo puedo creer, estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Creo que está muy claro que alguien quería que toda la culpa recayera sobre mí", declaró Salah.

    "Recibí muchas promesas en el verano y hasta ahora estoy en el banquillo por tres partidos, así que no puedo decir que se hayan cumplido. Dije muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador y de repente no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece, como lo veo, que alguien no me quiere en el club."

    Sus comentarios han sido interpretados por muchos como un indicio de que, si la situación no cambia drásticamente —posiblemente con la salida de Slot—, Salah no se ve con futuro en Anfield. Con clubes saudíes al acecho, su salida del Liverpool podría concretarse antes y de manera más dramática de lo que se esperaba.

  • VfB Stuttgart v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    GANADOR: Harry Kane

    Salah no fue la única superestrella en iniciar en el banquillo el sábado, pero su tarde poco tuvo que ver con la de Harry Kane. El delantero inglés también comenzó en el banco para el viaje del Bayern Múnich a Stuttgart, pero fue ingresado tras una hora de juego y aprovechó cada minuto, firmando su segundo hat-trick de la temporada.

    "Es algo a lo que no estoy acostumbrado, pero lo he hecho un par de veces esta temporada. El jefe (Vincent Kompany) quería mantenerme fresco y ahorrar energía", explicó Kane tras la contundente victoria por 5-0, que mantiene al Bayern con ocho puntos de ventaja en la cima de la Bundesliga. "Entré después de 60 minutos con algunos compañeros y pudimos aprovechar los espacios para marcar. Tuvimos un partido exigente en la copa a mitad de semana y hoy enfrentamos a uno de los mejores equipos de la liga fuera de casa, pero nos mostramos más fuertes en la última media hora y los castigamos."

    Con este rendimiento, Kane acumula ahora 17 goles en 13 partidos de liga esta temporada, y 28 en 22 en todas las competiciones, confirmando su estatus de delantero letal y consolidando al Bayern como uno de los mejores equipos de Europa.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    GANADOR: Ferran Torres

    El futuro de Harry Kane es un tema candente en Barcelona, con el capitán de Inglaterra supuestamente en la órbita de los blaugranas mientras consideran cómo reemplazar a Robert Lewandowski. Sin embargo, Ferran Torres parece decidido a demostrar que el club ya cuenta con su futuro número 9. El sábado, el internacional español firmó un hat-trick en la primera mitad para guiar al Barça a una victoria por 5-3 sobre el Real Betis.

    Ferran abrió el marcador al minuto 40 en Sevilla y, con sus goles, selló el triunfo del equipo de Hansi Flick. El atacante es ahora el máximo goleador del Barça en todas las competiciones esta temporada con 13 tantos, seis de ellos en sus últimos cuatro partidos.

    "Es un jugador muy inteligente, sabe leer los espacios y hoy lo ha hecho de manera fantástica", elogió Flick tras el encuentro. "Su mentalidad y confianza son excelentes. Este es el camino a seguir. Se merece estar en el once inicial. Siempre está ahí cuando se le necesita."

    El desafío para Ferran ahora es pasar de ser un jugador que aparece cuando se le necesita a convertirse en la primera opción en el Camp Nou, y mantener una forma consistente frente al gol será clave. Su actuación del sábado fue un paso importante en esa dirección.

  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Real Madrid

    El fin de semana del Barça se redondeó el domingo, cuando la temporada del Real Madrid tocó un nuevo mínimo con una derrota por 2-0 en casa ante el Celta de Vigo. Los Blancos han ganado solo uno de sus últimos cinco partidos de liga y pasaron de tener una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona tras el Clásico de octubre a un déficit de cuatro puntos en apenas seis jornadas.

    Xabi Alonso lamentó las decisiones arbitrales en un partido en el que sus dos laterales izquierdos disponibles, Fran García y Álvaro Carreras, recibieron tarjetas rojas. Sin embargo, siguen surgiendo dudas sobre el entrenador, en medio de informes que apuntan a descontento dentro del vestuario del Bernabéu. Varios jugadores parecen insatisfechos con los métodos de Alonso, y el rendimiento del equipo en el último mes sugiere que no todos están remando en la misma dirección.

    La situación se complica aún más para los Blancos, que recibirán al Manchester City en un crucial duelo de la Champions League el miércoles.

  • FC Internazionale v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    GANADOR: Inter

    En Italia, la carrera por el título continúa siendo una de las más emocionantes de Europa. El sábado, el Inter alcanzó la cima tras golear 4-0 al Como, en lo que fue la mejor noche del entrenador Cristian Chivu desde que asumió en San Siro en junio.

    Chivu consiguió el puesto en el Inter después de que Cesc Fàbregas rechazara a los Nerazzurri, y antes de que ambos equipos se enfrentaran en Milán, muchos esperaban que el Como de Fàbregas demostrara de qué se habían perdido los subcampeones de la temporada pasada. El equipo visitante llegaba firme en los seis primeros puestos de la Serie A, tras perder solo uno de sus primeros 13 partidos y conceder apenas siete goles.

    Sin embargo, el Inter arrasó a Como. Corriere dello Sport elogió a Chivu por su "clase maestra" táctica, que permitió que Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu y Carlo Augusto marcaran los goles de la victoria. Esta preparación llega justo antes de la visita del Liverpool el martes, aunque el Inter no pudo mantener el primer puesto en la Serie A durante el fin de semana.

  • SSC Napoli v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Luciano Spalletti

    El domingo, el campeón Napoli arrebató la cima de la Serie A con su victoria 2-1 sobre la Juventus, aunque una victoria del AC Milan sobre el Torino el lunes podría devolver a los Rossoneri al primer puesto antes del receso de mitad de temporada.

    La derrota fue especialmente dura para Luciano Spalletti, quien regresó a Nápoles por primera vez desde que dejó el club tras entregar el Scudetto en 2023. Rasmus Højlund marcó dos veces para los anfitriones, con el empate de Kenan Yildiz intercalado entre sus goles, dejando a la Juve con su primera derrota bajo el mandato de Spalletti, que asumió a finales de octubre.

    "Podemos hacerlo mejor, regalamos una cantidad increíble de pases a ellos", admitió Spalletti a DAZN. "Si no controlas el juego, terminas siendo pasajero de otros que toman decisiones por ti".

    El resultado deja a la Juventus a ocho puntos del Napoli y en séptimo lugar, lo que complica seriamente sus opciones de terminar con la espera de seis años por un título de liga. Además, sus posibilidades de clasificarse para la Champions League la próxima temporada estarán en riesgo si no logran resultados positivos contra el Bolonia (quinto) y la Roma (cuarto) en sus próximos dos partidos de liga.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-MARSEILLEAFP

    PERDEDOR: Marsella

    En la Ligue 1, el Marsella se había mostrado como el principal aspirante a desafiar al Paris Saint-Germain durante las primeras semanas de la temporada. Sin embargo, tras desperdiciar la oportunidad de alcanzar la cima la semana pasada con un empate en tiempo de descuento frente al Toulouse, los dirigidos por Roberto De Zerbi cayeron el viernes 1-0 ante el Lille, comprometiendo seriamente sus opciones en la lucha por el título.

    El gol tempranero de Ethan Mbappé, hermano de Kylian, en el minuto 10, dejó al OM incapaz de reaccionar. El equipo apenas registró cuatro tiros durante todo el encuentro, en una actuación que dejó al entrenador italiano visiblemente frustrado.

    "Jugamos mal y merecimos perder", declaró De Zerbi. "No conseguimos conectar tres pases seguidos, perdimos cada segundo balón. Ni siquiera con el regate pudimos superar a nadie. Defensivamente, fuimos menos agresivos de lo habitual. Fuimos pasivos de principio a fin. Un solo disparo a puerta para un jugador como [Mason] Greenwood no es suficiente. Disparar tan poco no alcanza. Estoy muy enojado, no esperaba que jugáramos así. Mal, mal. Me lo tomo de manera personal, pero todos deben hacerlo. Cuando juegas para el OM, no puedes rendir así."

    Con esta derrota, el Marsella queda a cinco puntos del sorprendente líder Lens y a cuatro del PSG, con un partido pendiente antes del receso invernal de la Ligue 1.

  • FBL-POR-LIGA-TONDELA-PORTOAFP

    GANADOR: Porto

    En Portugal, el fin de semana fue casi perfecto para los líderes Porto. El viernes, sus rivales de Lisboa, Benfica y Sporting CP, empataron 1-1, mientras que el domingo el equipo de Francesco Farioli sentenció con dos goles en los primeros minutos de la segunda mitad para vencer 2-0 al Tondela.

    Con esta victoria, Porto suma 12 triunfos en 13 partidos de liga, con el único empate frente al Benfica en octubre. Esto los coloca cinco puntos por delante del Sporting y ocho sobre el Benfica, manteniéndose invictos durante los primeros cuatro meses de la temporada.

    Farioli, quien la temporada pasada dirigió al Ajax durante una caída dramática en las últimas semanas, se mantiene cauto y no celebra antes de tiempo. Aun así, Porto muestra un camino sólido hacia su primer título de liga desde 2022.

  • Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    PERDEDOR: Wilfried Nancy

    Finalmente, nos trasladamos a Escocia, donde comenzó una nueva era en el Celtic con la llegada de Wilfried Nancy al banquillo de los Bhoys. Proveniente del Columbus Crew de la MLS, Nancy debutó en un crucial enfrentamiento por la cima de la tabla contra el Hearts, pero las cosas no salieron como esperaba.

    El Celtic llegaba con impulso, tras haber cerrado la brecha de ocho puntos que el Hearts había abierto en su primer encuentro de la temporada en octubre, ganado 3-1 por el equipo de Edimburgo. Desde entonces, el Hearts solo había sumado una victoria en seis partidos de Premiership, mientras que el Celtic había retomado la senda positiva bajo el interino Martin O'Neill tras el despido de Brendan Rodgers.

    Sin embargo, Nancy no logró capitalizar la ventaja: su equipo cayó 2-1 en Parkhead, provocando críticas de los aficionados, quienes calificaron el desempeño de “vergonzoso”. Además, el francés fue objeto de burlas por usar repetidamente un tablero táctico en el banquillo mientras intentaba descifrar al deslucido equipo de Derek McInnes. La victoria del Hearts vuelve a abrir una brecha de tres puntos sobre el Celtic, aunque los campeones defensores todavía tienen un partido pendiente.

