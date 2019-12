"Arturo Vidal es el hombre adecuado para el Inter"

Sandro Mazzola, leyenda Nerazzurri, se refirió al posible fichaje del chileno. Riccardo Ferri también habló sobre la opción del volante del Barcelona.

Luego que Arturo Vidal hiciera públicas sus intenciones de marcharse del Barcelona en caso de no ser protagonista para Ernesto Valverde, tanto el técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, como el director deportivo de los lombardos, Giuseppe Marotta, le abrieron una puerta a la posibilidad de su retorno al Calcio tras defender a la entre 2011 y 2015.

Al respecto, Sandro Mazzola, leyenda Nerazzurri durante los años 60's y 70's, se refirió a esta chance afirmando que "Vidal es el hombre adecuado. Si llega el chileno, Conte tendrá que ser bueno para ponerlo en un contexto que ahora hace maravillas", dijo a los micrófonos de Calciomercato.it. También se refirió al presente del club lombardo, que tras la victoria 2-1 frente al Spal trepó en solitario a la cima del Calcio. "Estoy un poco sorprendido, pero realmente me gusta cómo está jugando el Inter", admitió.

Por otra parte, aplaudió el crecimiento exponencial de Lautaro Martínez, autor de las dos conquistas de los interistas en San Siro. Con esas dianas, el delantero argentino acumuló ocho festejos en Liga y trece en total en el curso (cinco en Champions: , y Slavia Praga). Todo en 18 compromisos. "A su edad no es obvio marcar muchos goles. Espero con ansias a este futbolista, también lo admiré el año pasado cuando alguien lo criticó. Puede convertirse en un jugador importante", cerró.

Lautaro Martínez y Romelu Lukaku tienen en "alerta" a Alexis Sánchez

Mientras que Riccardo Ferri, quien alcanzó la semifinal de la Copa del Mundo en 1990 con , y ex defensa del conjunto lombardo, siguió la misma línea. Eso sí, puso en duda el aporte del hombre de La Roja. "Arturo Vidal es un jugador que Conte y Marotta saben manejar. Pero el mercado de enero ofrece otras ideas. Un jugador debe llegar para elevar la calidad, de lo contrario es inútil. No es correcto comprar tanto para hacerlo. Conte y Marotta saben si Vidal puede alterar el equilibrio. Para mí puede dar mucho desde el punto de vista del personaje, pero no sé lo importante que puede ser en el futuro", sostuvo en diálogo con TMW Radio.

Finalmente, tuvo palabras para la dupla ofensiva del momento, que tiene en alerta a Alexis Sánchez. "Lautaro Martínez y Romelu Lukaku crecieron como pareja gracias a su trabajo. Hoy podemos decir que están buscando mucho y se han complementado. Tienen grandes cualidades, incluso físicas. Lautaro tiene más imaginación que Lukaku, que sabe cómo hacer que el equipo se eleve bien".

"Este proyecto tuvo un giro decisivo. Beppe Marotta quería a Antonio Conte, quien ocupó el banquillo a pesar de la disidencia de tantos fanáticos. Sí se toma el liderazgo de este proyecto, dando una impronta importante al equipo, le dará un sentido de pertenencia (...) Es un proyecto recién nacido, mejor no emocionarse demasiado, pero estamos en el camino correcto. Las dificultades vendrán, pero queremos acortar la brecha con la Juve", cerró.

Cabe mencionar que el nombre del valor nacional surgió también como alternativa para el Manchester United ante la posible salida de Paul Pogba. De hecho, en la península aseguran que los Diablos Rojos ya se contactaron con Fernando Felicevich, agente del formado en , para sumarlo en el próximo mercado de fichajes.