Manchester United inicia contactos con Arturo Vidal

Desde Italia afirman que el vicepresidente ejecutivo de los Diablos Rojos, Ed Woodward, se habría comunicado con el representante del chileno.

Arturo Vidal advirtió hace unos días que estaría dispuesto a partir del Barcelona, en diciembre o cuando acabe la temporada, si continúa sin ser una pieza importante para Ernesto Valverde.

"Me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante", dijo en una entrevista concedida a Televisió de Catalunya (TV3).

Valverde respondió al "ultimátum" de Vidal

Ante esto, desde reportan que el chileno está en la órbita del y que incluso la escuadra de Ole Gunnar Solskjaer ya habría iniciado los contactos con el representante del futbolista.

Fcinter News aseguró que el vicepresidente ejecutivo del club de Old Trafford, Ed Woodward, se habría comunicado con Fernando Felicevich, agente del formado en , con el que "tiene buena relación" después del traspaso de Alexis Sánchez al Inter.

Y es que los Diablos Rojos buscan reforzar la medular ante la posible salida de Paul Pogba, las lesiones de Scott McTominay y Nemanja Matic, y las partidas de Marouane Fellaini y Ander Herrera el verano pasado. "El precio de salida de Arturo Vidal sería de unos 15 millones de euros y el Manchester United quiere negociar con el ".

Arturo Vidal: ¿El volante mixto más goleador de Europa?

Eso sí, afirman, la opción "preferida" por el hombre de La Roja sería un retorno a la Serie A, debido a la estrecha relación que tiene con el DT interista, Antonio Conte, quien lo dirigió en la , período en que logró su mejor versión en el fútbol del Viejo Continente.

Cabe recordar que hace un tiempo Louis Van Gaal reconoció sus intenciones de contar con el mediocampista, cuando dirigía a los ingleses entre los años 2014 y 2016. "Siempre quise tener a Vidal cuando estaba en el , pero se fue a la Juventus", sostuvo el holandés.

Vidal tiene contrato con el Barça hasta la temporada 2020/2021 después de fichar por tres temporadas por el club blaugrana el pasado agosto de 2018. Precisamente en los últimos partidos el valor nacional se ha convertido en un auténtico salvavidas para el primer equipo barcelonista como lo fue su gol en Butarque, la casa del Leganés.