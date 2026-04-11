Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, ya tiene casi lista la alineación para el lateral derecho en el partido del miércoles contra el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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Según MARCA, Arbeloa duda de la plena forma de Dani Carvajal.

Por ello, salvo sorpresa, el técnico español podría confiar en Trent Alexander-Arnold como titular ante el Bayern.

La decisión se basa más en el estado físico actual de ambos que en una diferencia clara de rendimiento, pues sus minutos recientes muestran un nivel similar.

El Real Madrid busca revertir el 2-1 en contra del martes en el Santiago Bernabéu.