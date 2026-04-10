Arbeloa: No siento que hayamos perdido la Liga

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, rechazó rendirse en La Liga pese al 1-1 contra el Girona en la jornada 31 en el Santiago Bernabéu.

Con este empate, el Merengue suma 70 puntos y se sitúa segundo, a seis del líder Barcelona, que ha jugado un partido menos.

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Sobre las opciones de título, Arbeloa afirmó: «Lo sentiré el día que perdamos el título... Mientras eso no ocurra, seguiremos luchando por él».

El técnico español, sin victoria en los últimos tres partidos, añadió: «Debemos defender cada día el escudo y dar la mejor imagen».

Sobre las ocasiones falladas contra el Girona, Arbeloa añadió: «Tuvimos muchas y solo aprovechamos unas pocas; nuestro equipo era lo suficientemente fuerte como para ganar; debimos marcar un gol más».