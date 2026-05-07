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VÍDEO: Jamie Carragher se disculpa en directo con Luis Enrique
Enrique rompe por fin su silencio ante los medios de la CBS
Tras la victoria global del París Saint-Germain sobre el Bayern de Múnich, el exdefensa del Manchester City y comentarista de CBS Sports, Micah Richards, sugirió que el entrenador español había estado evitando deliberadamente los micrófonos debido al comportamiento pasado de Carragher. El giro llegó cuando el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, medió durante su propia entrevista. Tras algo de persuasión, Enrique se unió a la emisión y el estudio estalló en aplausos. La presentadora, Kate Scott, bromeó sobre haber “perdido su amistad”, lo que provocó un gesto de arrepentimiento en la leyenda del Liverpool.
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La disculpa de Carragher por sus payasadas en Dortmund
«Luis, quiero disculparme por mi actitud en Dortmund durante la semifinal», comenzó el exjugador del Liverpool. «Llevaba una bufanda del Dortmund, pero, como todos sabemos, a veces el alcohol nos desborda. Lo siento. Nos encantó veros jugar el año pasado y en la Champions de estos dos años. Enhorabuena por llegar otra vez a la final».
Enrique, sin rencor, respondió con elegancia: «Gracias, no tienes que disculparte. Estamos muy contentos, es normal».
El incidente ocurrió en las semifinales de 2024 entre Dortmund y PSG: Carragher se quitó traje y corbata para mezclarse con los ultras alemanes, bebió ocho pintas en el “Muro Amarillo” y luego entrevistó, visiblemente ebrio, a Jadon Sancho.
El exguardameta danés Peter Schmeichel contó que Enrique entró al área de prensa, vio a Carragher con la bufanda rival y se marchó de inmediato. El responsable de prensa del Dortmund se enfadó porque el comentarista ignoró los protocolos para hablar con Sancho. Sus compañeros enviaron en broma a Carragher al “banquillo de los castigos” por molestar a casi todos en el Westfalenstadion.
- AFP
El PSG busca hacer historia frente al Arsenal
Con el incidente cerrado, Enrique se centra en la final de la Liga de Campeones, donde el PSG desafiará al Arsenal. El gigante francés busca su segundo título consecutivo tras eliminar al Bayern Múnich por 6-5 global.
Bajo la tutela de Enrique, los parisinos se han convertido en uno de los equipos más entretenidos de la competición, algo que Carragher destacó al disculparse. Aunque los comentaristas quizá eviten la cerveza esta vez, todos los ojos estarán pendientes de si el PSG logra el bicampeonato a finales de mes.