VÍDEO: Jamie Carragher se disculpa en directo con Luis Enrique

«Luis, quiero disculparme por mi actitud en Dortmund durante la semifinal», comenzó el exjugador del Liverpool. «Llevaba una bufanda del Dortmund, pero, como todos sabemos, a veces el alcohol nos desborda. Lo siento. Nos encantó veros jugar el año pasado y en la Champions de estos dos años. Enhorabuena por llegar otra vez a la final».

Enrique, sin rencor, respondió con elegancia: «Gracias, no tienes que disculparte. Estamos muy contentos, es normal».

El incidente ocurrió en las semifinales de 2024 entre Dortmund y PSG: Carragher se quitó traje y corbata para mezclarse con los ultras alemanes, bebió ocho pintas en el “Muro Amarillo” y luego entrevistó, visiblemente ebrio, a Jadon Sancho.

El exguardameta danés Peter Schmeichel contó que Enrique entró al área de prensa, vio a Carragher con la bufanda rival y se marchó de inmediato. El responsable de prensa del Dortmund se enfadó porque el comentarista ignoró los protocolos para hablar con Sancho. Sus compañeros enviaron en broma a Carragher al “banquillo de los castigos” por molestar a casi todos en el Westfalenstadion.