Según el periódico italiano «Corriere dello Sport», el RB Salzburgo podría fichar a Alaba.
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Se acerca la despedida del Real Madrid: ¿un regreso sensacional de David Alaba?
Según estas informaciones, el Salzburgo quiere fichar al jugador de 33 años como líder y mentor de los jóvenes. Para Alaba, regresar a Austria tendría valor sentimental, pues se formó en el Austria de Viena antes de pasar al Bayern.
Aún tiene contrato con el Real Madrid, pero vence este verano y todo indica que se irá. Los problemas en la pantorrilla le han limitado esta temporada y, aun sin lesiones, no era titular indiscutible.
- AFP
Adiós al Real Madrid: el representante de Alaba, visto en Milán
En la 2025/26 jugó 14 partidos oficiales con 415 minutos. Desde su llegada en 2021 ha disputado 130 encuentros con el Real Madrid, marcando cinco goles y dando nueve asistencias, y ha ganado dos veces la Liga de Campeones.
Sin embargo, el Salzburgo no es el único interesado: según Fabrizio Romano, su agente, Pini Zahavi, visitó Milán para reunirse con varios clubes. También se mencionan la MLS y Arabia Saudí como destinos posibles.
David Alaba: estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos 14 goles 0 Asistencias 0