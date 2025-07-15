Marko Brkic

Corresponsal de fútbol para Alemania y Europa

📝 Bio: Estudié Gestión de Medios en St. Pölten, Austria (que, según los estándares austriacos, es prácticamente una metrópolis con unos 60,000 habitantes). Durante mis estudios, en 2019 realicé prácticas en SPOX y GOAL, y después de graduarme, continué trabajando como freelancer. Desde 2024, soy miembro permanente del equipo editorial y actualmente trabajo como corresponsal de fútbol para Alemania y Europa.

⚽ Cómo me interesé por el fútbol: Pisé un campo de fútbol por primera vez a los ocho años como jugador del SKU Amstetten. Sin embargo, mi verdadera pasión por el juego se encendió durante la Copa del Mundo 2006 —mi primera vez viendo un torneo— que seguí siendo niño en Croacia en pantallas gigantes de restaurantes junto a personas de todo el mundo.

🎯 Áreas en las que me enfoco en mi trabajo:

SEO y actualizaciones en vivo de partidos y eventos

Noticias sobre diversas disciplinas deportivas

🌟 Mis momentos de fútbol favoritos: Las veces que Austria y Croacia alcanzaron la fase de eliminación directa en grandes torneos.