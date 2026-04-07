LEGACY: La búsqueda de Egipto de un sueño interminable en el Mundial

Tras ese primer grito se produjo un largo silencio. Estallaron las guerras y el ruido de las armas ahogó los sonidos del fútbol. Mientras la nación se afanaba en reconstruirse, los egipcios seguían el Mundial únicamente a través de los periódicos.

Fueron surgiendo generaciones de jugadores —entre ellos, Saleh Selim, Taha Ismail, Hassan Shehata y Mahmoud El Khatib— y, en África, Egipto era campeón. Pero el Mundial seguía siendo algo lejano, como una estrella que se veía pero a la que nunca se llegaba.

Pero en 1990, tras 56 años de ausencia, los Faraones regresaron por fin al Mundial. Bajo el liderazgo del capitán Mahmoud El Gohary, Egipto escribió un nuevo capítulo en su historia deportiva.

Las eliminatorias fueron duras, pero el gol que Hossam Hassan marcó contra Argelia permitió al equipo romper su techo de cristal. Aquella noche de noviembre, cuando las calles se desbordaban de gente, las banderas ondeaban en todos los balcones y los cánticos llenaban el cielo, fue inolvidable.

En junio de 1990, Egipto regresó a Italia —concretamente a Palermo— para enfrentarse a los campeones de Europa, los Países Bajos. La primera parte terminó sin goles, pero en el minuto 58, Wim Jonk marcó para los holandeses tras un centro del gran Marco van Basten. Pero entonces llegó el inolvidable minuto 83, cuando Hossam Hassan fue derribado dentro del área y el árbitro señaló el punto de penalti.

Magdy Abdelghany se adelantó, respiró hondo y disparó con fuerza… ¡Gol! El comentarista gritó: «¡Gol de Egipto!». Años más tarde, ese momento se convertiría tanto en motivo de orgullo como de humor, ya que Abdelghany siguió recordándoselo a los aficionados en cada entrevista, casi como si fuera el único logro futbolístico de Egipto.

Pero en ese momento, fue más que un gol; fue un puente desde el pasado, de Fawzi a Abdelghany, de una generación a otra. El partido terminó 1-1, pero en los corazones de los egipcios se sintió como una victoria.