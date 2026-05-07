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La estrella del Real Madrid se perderá un año por una grave lesión
Un diagnóstico devastador para el defensa francés
El Real Madrid ha recibido la peor noticia: la lesión de Mendy es mucho más grave de lo previsto. El lateral, de 30 años, tuvo que retirarse a los diez minutos del partido contra el Espanyol y los primeros exámenes indicaban una rotura muscular de isquiotibiales con varios meses de recuperación.
Sin embargo, las pruebas posteriores han revelado una realidad mucho más grave para el exjugador del Lyon. Según Cadena Cope, uno de sus tendones se ha desprendido completamente del hueso, lesión que requerirá cirugía y una rehabilitación de al menos un año, lo que probablemente lo mantendrá fuera hasta el inicio de la temporada 2027-28.
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Se habla de la retirada de Mendy
La gravedad de su lesión y la compleja recuperación hacen dudar sobre el regreso de Mendy a su mejor nivel. En dos años ha encadenado lesiones, lo que le afecta anímicamente; Cope incluso habla de una posible retirada anticipada.
Su posible retirada sería un golpe duro para el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, pues Mendy ha demostrado su valor en partidos de alto nivel, sobre todo en la Liga de Campeones contra equipos como el Bayern de Múnich. Sin embargo, su falta de continuidad ha llevado al club a pensar en un futuro sin el lateral izquierdo.
Incertidumbre contractual en el Bernabéu
La lesión llega en un momento cruel para Mendy, cuyo contrato con el Real Madrid vence en 2028. Si está un año de baja, regresará con solo una temporada por cumplir, lo que complica la planificación defensiva del club.
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La terrible racha de lesiones continúa
La última lesión de Mendy agrava su historial médico: solo ha jugado 448 minutos esta temporada, repartidos en nueve partidos, y ha encadenado cinco lesiones que le han impedido encontrar ritmo.
La diferencia con la temporada pasada es notable: pese a sus problemas físicos, entonces jugó 31 partidos y acumuló más del cuádruple de minutos que en la 2025-26.