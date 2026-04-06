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«Este es el club de mis sueños»: Vinicius Junior se compromete a renovar su contrato con el Real Madrid
Compromiso con el Bernabéu
El delantero de 25 años se acerca actualmente a los últimos 12 meses de su contrato en la capital española, una situación que suele dar lugar a intensos rumores sobre su posible traspaso. Sin embargo, en declaraciones previas al crucial partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al Real Madrid con el Bayern de Múnich, Vinicius se apresuró a desmentir cualquier insinuación de que pudiera marcharse.
«Espero poder quedarme aquí mucho tiempo. Todavía me queda un año de contrato, pero estoy muy tranquilo. Cuento con la confianza del presidente. En el momento adecuado, renovaré y me quedaré aquí mucho tiempo, porque este es el club de mis sueños», afirmó Vinicius.
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Tensión con Xabi Alonso
El camino hasta llegar a este punto no ha estado exento de obstáculos, sobre todo durante la etapa del exentrenador Xabi Alonso. Vinicius admitió que le costó adaptarse a los métodos del anterior técnico, lo que provocó una disminución de sus minutos de juego y una tensión palpable en la banda.
«Jugué partidos, pero no muchos minutos. Pero cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté con él de la forma que él quería», admitió Vinicius al hablar de su relación con Alonso. Los rumores sobre su traspaso se intensificaron durante el mandato de Alonso, pero Vinicius se ha reafirmado como una figura clave del Madrid desde que Álvaro Arbeloa fue fichado para sustituir al exentrenador del Bayer Leverkusen.
El impacto de Arbeloa
Al parecer, el nuevo entrenador ha vuelto a sacar lo mejor del brasileño, devolviéndole la confianza tras un periodo en el que se sentía en el punto de mira de parte de la afición local. Vinicius estableció un paralelismo entre Arbeloa y el legendario exentrenador Carlo Ancelotti, destacando la importancia de una comunicación clara. «He tenido una conexión especial con Arbeloa, igual que la tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que espera de mí. Siempre he dado lo mejor de mí mismo y voy a seguir haciéndolo», afirmó.
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Con la mirada puesta en el Bayern
Con la confianza recuperada y su compromiso con el club inquebrantable, Vinicius tiene ahora la mirada puesta firmemente en la incansable búsqueda de la gloria europea, mientras el Real Madrid se prepara para recibir al Bayern esta semana.
«Sin duda, la conexión entre los jugadores y la afición siempre cambia la dinámica de los partidos en casa y de la Liga de Campeones», afirmó Vinicius. «Viene un buen equipo, pero tenemos experiencia en este tipo de partidos y esperamos poder hacerlo bien».