«¡Ese es nuestro gran deseo!» El VfL Bochum planea fichar a Leon Goretzka

«Leon ha hecho sentir orgullosa a mucha gente en Bochum. Ahora volverá a jugar al más alto nivel antes de que, esperemos, regrese. Ese es nuestro gran deseo, y esperamos que también el suyo», declaró el director deportivo Ilja Kaenzig al diario Sport Bild.

Goretzka llegó a la cantera del Bochum en 2001 y pasó por todos los equipos juveniles durante más de doce años, antes de fichar por el FC Schalke 04 en 2013. Con el primer equipo del VfL disputó 36 partidos en todas las competiciones, en los que sumó doce participaciones en goles (cuatro goles y ocho asistencias).

¿Cuándo podría volver? «Cuando terminemos de renovar el Ruhrstadion. Veremos cuánto dure su próximo contrato; después, quizá firme el último en la Castroper Straße», añadió Kaenzig.

La reforma del Ruhrstadion, prevista para 2029, podría coincidir con esos planes. El propio jugador afirmó en la celebración del título en la Marienplatz que fichar por el VfL «siempre es una opción». Antes, el futbolista de 31 años firmará el próximo verano el que probablemente sea el último gran contrato de su carrera, de al menos dos años y, en el mejor de los casos, tres. Se dice que el AC Milan ya le ha ofrecido una propuesta similar.