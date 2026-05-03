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El Real Madrid considera ceder o traspasar a Endrick, quien podría ocupar dos roles
Se acabaron los préstamos para la joven estrella brasileña
Endrick regresará a Madrid este verano tras una cesión de media temporada en el Lyon. No habrá más cesiones ni se contempla su venta. El club ya le informó de sus planes y él está encantado. Ahora se siente más cerca que nunca de cumplir su sueño de triunfar en el gigante de La Liga.
Según AS, el club se compromete a darle el protagonismo que hasta ahora no ha tenido. Al inicio de la temporada, Xabi Alonso apostó por el canterano Gonzalo García y relegó a Endrick. Jugador y club acordaron una cesión, y el Lyon resultó un acierto. Ahora Endrick irá al Mundial con Brasil y luego volverá al Madrid para tener más protagonismo. Decisión tomada.
- AFP
Versatilidad y un camino hacia el once inicial
Endrick ha marcado siete goles y dado seis asistencias en 17 partidos con el Lyon, lo que respalda su llegada al Madrid. Bajo la dirección de Paulo Fonseca, ha demostrado estar listo para el máximo nivel europeo.
En el Lyon ha brillado en la banda derecha, lo que le abre la puerta a un puesto de titular junto a Kylian Mbappé y Vinicius Junior en la línea de ataque de la capital española. Para conseguirlo deberá competir con Rodrygo Goes, quien regresa de una lesión de rodilla y tiene contrato hasta 2028, además de con Brahim Díaz y Franco Mastantuono.
Cubrir a Kylian Mbappé
El Madrid ve a Endrick como un recambio de alto nivel para Mbappé. Además de jugar por la banda, será el primer suplente en la punta, justo detrás de la estrella francesa. Esta doble función le dará minutos para seguir creciendo y aportará la profundidad que la plantilla necesita.
Su flexibilidad táctica es muy valorada por la directiva. Tanto si lidera el ataque como si partiera desde la banda, su instinto goleador y creatividad aliviarán la carga de las estrellas en una exigente temporada nacional y europea.
- AFP
Proteger la inversión de 90 millones de dólares
Los Merengues protegen la millonaria inversión hecha en Endrick, fichado del Palmeiras en 2022 (el acuerdo se oficializó en julio de 2024, tras su cumpleaños 18). Desde entonces ha invertido unos 90 millones de dólares (78 millones de libras, 106 millones de euros) entre cláusula (hasta 70 millones), salario y comisiones. Tras brillar en el Lyon, Endrick llega al Mundial con la oportunidad de sumar minutos y regresar aún más fortalecido.