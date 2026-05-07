Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bayern - PSGVoetbalzone
Daily Loos

Traducido por

El plan maestro de Luis Enrique en tres pasos: así el PSG controló al Bayern

FEATURES
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Luis Enrique
V. Kompany

El miércoles en el Allianz Arena no hubo tantos goles como en la ida (5-4 para el PSG), pero el partido fue muy interesante tácticamente. El PSG marcó en el minuto 3 y amplió su ventaja global a dos goles, luego aguantó con solidez.

¿Cómo contrarrestó Luis Enrique el poderío ofensivo del Bayern y qué ajustes hizo respecto a la semana pasada? Según el análisis de Voetbalzone, el técnico español aplicó tres ajustes clave: presión individual para cortar la construcción del juego del Bayern, un rol más defensivo para Ousmane Dembélé y la movilidad de Khvicha Kvaratskhelia como amenaza en la transición ofensiva.

  • La alta presión como principio básico

    El miércoles, a diferencia del martes en el Arsenal-Atlético, ambos equipos presionaron alto y asumieron más riesgos.

    Al igual que en la ida, ambos equipos eligieron un pressing individual muy intenso con parejas claras. Renunciaron a la superioridad numérica en defensa, principio sagrado para Arsenal y Atlético, lo que aumentó el riesgo y redujo los periodos de posesión.

    Bayern - PSG Analyse 1Ziggo Sport

    Las imágenes muestran las instrucciones de Enrique: Kvaratskhelia marcó a uno de los centrales (suele ser Dayot Upamecano) y Désiré Doué al otro (generalmente Jonathan Tah). Así, los extremos no tuvieron que perseguir constantemente a los laterales, liberándolos para apoyar tanto en ataque como en defensa.

    • Anuncios

  • Decisiones inteligentes en cada banda

    Cuando el Bayern construía por izquierda, el lateral derecho ocasional Warren Zaïre-Emery avanzaba sobre Josip Stanisic, y Marquinhos marcaba a Luis Díaz. Así, la defensa del PSG quedaba en duelos uno contra uno. Es un sistema arriesgado, pero permite recuperar el balón más adelante.

    Bayern - PSG Analyse 2Ziggo Sport

    En cambio, el lateral izquierdo Nuno Mendes se mantuvo atrás mientras el centrocampista Fabián Ruiz avanzaba. Además, sorprendió ver al lateral derecho del Bayern, Konrad Laimer, subir con frecuencia y actuar como un mediocampista más. Por eso Enrique ordenó que Kvaratskhelia no persiguiera ciegamente a su marca. Así, el georgiano podía lanzar el contraataque.

    Bayern - PSG Analyse 3Ziggo Sport


    Bayern - PSG Analyse 4Ziggo Sport

  • El nuevo papel de Dembélé

    Este planteamiento implicó más trabajo defensivo para Dembélé respecto a la ida. En la ida se mantenía más retrasado, pero esta vez debió marcar a Joshua Kimmich o Aleksandar Pavlovic y seguirles cuando se proyectaban. Por eso, y porque el PSG defendió al hombre, no extrañó que lo reemplazara Bradley Barcola en el 65’.

    Bayern - PSG Analyse 5Ziggo Sport

    La diferencia en su posición media entre ambos partidos refleja este cambio: en casa era el más retrasado, mientras que el miércoles fueron Doué y Kvaratskhelia quienes, al mantenerse más adelantados, amenazaron en la transición.

    Bayern - PSG Analyse 6Opta

  • Obligados a jugar en largo

    Bajo esta intensa presión, el Bayern recurrió con frecuencia al pase largo, y el equipo de Vincent Kompany apenas pudo construir su juego. Ambos equipos lucharon mucho por el segundo balón, como en la ida.

    Aun así, el PSG también defendió más atrás en ciertos tramos, formando bloques compactos, ya que la ventaja visitante le permitía no arriesgar.

    Bayern - PSG Analyse 7Ziggo SportBayern - PSG Analyse 8Ziggo Sport

    A diferencia del martes, cuando ambos esperaron bajos, el PSG subió líneas cada vez que el rival retrocedía. Tan pronto como el Bayern replegaba, los parisinos volvían a presionar alto para recuperar en campo rival. En el ejemplo se aprecia cómo, en pocos segundos, el equipo visitante avanza entre 20 y 30 metros y presiona de inmediato a los alemanes, hombre a hombre. En cambio, Atlético y Arsenal se mantuvieron firmes en su bloque defensivo.

  • Kvaratskhelia como arma ofensiva

    En ataque, el PSG buscó explotar las debilidades del Bayern, especialmente con la movilidad de Kvaratskhelia.

    Bayern - PSG analyse 9Ziggo SportBayern - PSG Analyse 10Ziggo Sport

    Ya lo mostró en el minuto 3 con el primer gol y lo repitió todo el partido. El Bayern, que también apostaba por el uno contra uno, sufrió con sus movimientos de repliegue. Sus desmarques arrastraron a Upamecano, dejando grandes espacios a su espalda. Cuando Doué hizo lo mismo y sacó a Tah de su sitio, se generó un espacio enorme que Kvaratskhelia aprovechó en el primer gol y que después le permitió asistir a Dembélé.

    Bayern - PSG analyse 11Ziggo Sport


    Bayern - PSG Analyse 12Ziggo Sport

  • Conclusión

    El miércoles, el PSG tuvo un plan claro y lo ejecutó casi a la perfección: presionó al Bayern para evitar su construcción de juego, mantuvo a Kvaratskhelia y Doué listos para el contraataque y contó con un Dembélé dispuesto a ayudar en defensa. Fue crucial que, gracias a Kvaratskhelia, Enrique expusiera la vulnerabilidad defensiva del Bayern ya en el tercer minuto. A partir de ahí, el PSG controló el partido con comodidad y cedió la posesión al 34 %.

    La próxima prueba llegará el 30 de mayo, cuando los parisinos se enfrenten al Arsenal en la final. El Arsenal, con una filosofía de juego opuesta a la del Bayern, cede menos espacios al defender compacto y recuperar el balón más atrás. Los espacios que Kvaratskhelia aprovechó el miércoles serán escasos en Budapest.

    Así pues, el PSG deberá ofrecer otra respuesta en la final. Pero quien haya visto los dos últimos partidos sabe que Enrique rara vez se sienta en el banquillo sin un plan.

    ¿Qué te ha llamado la atención de este partido? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!


Bundesliga
Wolfsburgo crest
Wolfsburgo
WOB
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29