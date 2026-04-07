Bellingham en peligro... ¿Cómo le ha quitado el terreno al Real Madrid este joven prodigio?

Tiago Beitarch se prepara para liderar la alineación titular del Real Madrid en el partido contra el Bayern de Múnich, esta tarde de martes, en los cuartos de final de la Liga de Campeones, ya que el joven de 18 años se ha convertido en una pieza indispensable en los planes del Real Madrid, hasta el punto de que el lema que se ha acuñado en el Bernabéu es «Tiago y otros 10».
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Un tesoro inestimable
Según el diario español «AS», Petarš encarna actualmente el dicho «la juventud es un tesoro», ya que el jugador, que debutó con el equipo hace apenas 50 días —concretamente el pasado 17 de febrero en el estadio «Da Luz»—, se ha convertido en una pieza indispensable, algo que nadie hubiera imaginado en aquel momento. pero esta integración del jugador en el Bernabéu lo cambió todo y le dio al equipo una inyección de «adrenalina» en un momento decisivo de la temporada, lo que ha permitido al club llegar a cuartos de final tras todo lo que ha pasado.
El Real Madrid afrontará su duelo contra el gigante bávaro basándose en el principio de la merecida recompensa, ya que las cifras demuestran que el equipo es mejor con Thiago, y el propio jugador evoluciona al estar con el grupo.
El entrenador Arbeloa tomó una decisión lógica en el anterior partido en Son Moix al dar descanso a las estrellas del equipo, entre ellas Thiago y Vinícius Júnior, para garantizar su máxima preparación física para el partido de esta noche, lo que confirma que el dúo será titular ante el Bayern de Múnich.
La marginación de Bellingham
Tiago se adentra en una nueva etapa al disputar su décimo partido con el primer equipo, cinco de ellos en la Liga de Campeones, una competición en la que solo participan los mejores, y será la séptima vez que sea titular, tras haber logrado imponerse a nombres como Camavinga y Arda Güler, de hecho, la situación de Güler ha quedado ligada a que este «diamante» se quede en el banquillo, incluso cuando Bellingham recupere toda su fuerza, teniendo en cuenta que el equipo solo ha perdido una vez con Tiago como titular, y fue ante el Getafe.
La breve trayectoria de Thiago ha estado marcada por momentos destacados, que comenzaron con su contribución a la victoria sobre el Balados en una noche en la que solo se convocó a 14 jugadores del primer equipo, seguida de la goleada al Elche y la victoria en el «derbi», hasta llegar al mayor logro: la eliminación del Manchester City, un enfrentamiento en el que se afianzó oficialmente tras neutralizar el peligro del rival y desplazar a Camavinga de su posición, sin inmutarse a pesar de que los ojos del mundo esperaban la caída del Madrid, pero el equipo demostró su «eternidad» futbolística y derrocó al City en su propio feudo, un brillante rendimiento que llevó al club a tomar la decisión oficial de ascenderlo definitivamente al primer equipo a partir de la próxima temporada.
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Las puertas del Mundial
Desde entonces, el talento de Thiago ya no se pone en duda: es un jugador «joker» que ayuda en la salida del balón y posee una capacidad extraordinaria para jugar rápido o penetrar en el área según lo requiera el partido, además de destacar en el pase decisivo y el remate, y este brillo ha llamado la atención de la selección marroquí, que está realizando grandes esfuerzos para convencerlo de que represente a los «Leones del Atlas», pero la postura del jugador es clara y firme, ya que desea jugar con la selección española y no lo oculta en absoluto.
La convocatoria de Thiago para la selección española absoluta es solo cuestión de tiempo, ya sea en la lista para el Mundial o después, sobre todo porque sigue progresando con éxito en las categorías inferiores, y hoy todas las miradas se centrarán en él en el «Santiago Bernabéu» como titular, aprovechando además que Jude Bellingham no está al 100 % de su forma, ya que el cuerpo técnico prefiere reservar las fuerzas de Bellingham para el partido de vuelta en Múnich, de modo que el Real Madrid afronte el choque contra el Bayern de Múnich en cuartos de final bajo un único lema: que el «chaval» Thiago no toque el balón.