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أrbeloa: España no es racista... y excluir a Mbappé es una “decisión obvia”

Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Primera División
Álvaro Arbeloa
K. Mbappe
J. Bellingham
Spain vs Egypt
Spain
Egypt
Amistosos
España
Francia
Inglaterra
Egipto

الentrenador español advierte sobre los partidos posteriores al parón internacional

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió a España tras las acusaciones de racismo a raíz de los cánticos que lanzaron los aficionados contra el islam en el amistoso de Egipto, y habló sobre su decisión de excluir a Kylian Mbappé de la convocatoria para el derbi de Madrid antes del parón internacional.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse mañana sábado al Real Mallorca a domicilio en LaLiga, donde busca recortar la diferencia con el líder Barcelona a un solo punto, antes de que el Barça se mida esa misma noche al Atlético de Madrid en un partido fuerte.

Arbeloa ofreció una rueda de prensa esta mañana, viernes, para hablar del partido ante el Mallorca y de su visión del equipo en los dos últimos meses de la temporada, además de referirse a Kylian Mbappé, la presencia de Bellingham y otros jugadores.

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  • 9 finales

    Dijo Arbeloa en la conferencia: «Todos los internacionales regresaron en buen estado, y ese es el primer objetivo. El parón fue muy positivo para la mayoría, especialmente porque tuvieron minutos de juego».

    Añadió: «Ahora somos plenamente conscientes de la dificultad del partido de mañana, porque el Mallorca necesita los puntos tanto como nosotros. Estamos preparados. Jugar fuera de casa después del parón nunca es fácil. Quedan 9 finales, y mañana es la primera».

    Preguntado sobre si siguió el rendimiento de todos los internacionales durante el parón, dijo: «Tenemos que seguir a todos, por supuesto. Me he comunicado con algunos de ellos y felicité a Arda Güler. Sé lo que significa el Mundial para él y también para su país. Estoy muy contento, y contento de verlo contento».

    Sobre si piensa hacer cambios en la alineación del equipo para el partido de mañana, explicó: «Pienso en sacar el mejor equipo posible para ganar el partido. Tenemos 3 partidos en seis días, todos de alto nivel, y no hay margen de error. Y mañana pondré la mejor alineación posible. Sin embargo, como siempre digo: necesitaremos a todos, y eso es lo que han demostrado los partidos».

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  • Bellingham y Mbappé

    Sobre si le sorprendió la situación de Jude Bellingham, jugador del equipo, dijo: «Su caso era un poco especial, porque jugó algunos minutos ante el Atlético, pero (Thomas) Tuchel decidió no alinearlo ahora. No quisieron correr riesgos. Jude es lo suficientemente inteligente como para entrenar bien, y está listo para ayudar mañana. Necesitamos que recupere el ritmo de competición poco a poco».

    Sobre si estaba previsto que Bellingham juegue con Inglaterra, añadió: «No tenía ningún plan, eso es decisión del entrenador de cada selección. Pero no hay ningún problema en que no participe, como tampoco lo habría habido si participaba. Estoy contento con su regreso, y trabajaremos para recuperarlo gradualmente».

    Respecto a la polémica sobre que el club examinó la rodilla equivocada de Mbappé, comentó Arbeloa: «Lo que Kylian dijo en los últimos días es claro: esa información es completamente falsa. Ya es hora de dejar de hablar de su rodilla y centrarse en sus goles, y en que vuelva al nivel que mostró anteriormente».

    Sobre las declaraciones de Mbappé de que es un jugador que cumple menos tareas defensivas que otros en el equipo, respondió el entrenador: «Kylian tiene un gran espíritu de compromiso y sabe perfectamente lo que le pido. Y lo mismo ocurre con Vinícius. Los delanteros defienden menos que los defensas, así como atacan más. Pero necesitamos un equipo comprometido a diario, los 25 jugadores. En esta etapa, debemos terminar los partidos sin escatimar ningún esfuerzo, y después este tipo de jugadores marcará la diferencia con su talento».

    Sobre si Mbappé se sintió decepcionado por sentarse en el banquillo en el derbi de Madrid antes del parón internacional, Arbeloa comentó: «No, en absoluto. Siempre ha habido entre nosotros una relación de comunicación directa. Hablamos de la mayoría de las cosas. Y mi decisión sobre el once fue una decisión obvia».

  • الل jugar después del parón internacional es complicado

    Sobre la situación de Éder Militão, Arbeloa dijo: «Volverá. Cuando esté al cien por cien, probablemente sea el mejor central del mundo. Aún no he tenido la oportunidad de entrenarlo, pero es un defensa maravilloso. Por sus capacidades y su liderazgo, nos ayudará mucho. Es un jugador diferencial y estamos muy contentos de que vuelva».

    A Arbeloa le preguntaron si creía que merecía seguir como entrenador la próxima temporada, independientemente de lo que ocurra en los próximos dos meses, y respondió: «Eso no me preocupa. Estaré aquí hasta el último día, como siempre he dicho. Quiero ayudar a este equipo a seguir ganando títulos… independientemente de quién se siente en ese banquillo. Eso es lo único importante».

    Sobre cómo ve la situación del equipo en los dos últimos meses de la temporada, dijo: «Estamos donde queríamos estar: compitiendo por la Liga y la Champions. Pero ahora mismo tenemos que pensar en el Mallorca. Jugamos cada partido como si fuera una final y no hay margen de error».

    Y añadió: «El partido contra el Mallorca es muy difícil y me ha hecho saltar 714 alarmas, por las circunstancias, por el rival y porque jugar después del parón siempre es complicado. Pero confío en el equipo por lo que veo en los entrenamientos. Los veo motivados y concentrados para pelear por todo. Sabemos que no será fácil, pero somos el Real Madrid y debemos demostrarlo en cada partido. Porque cuando llega la primavera, este club siempre da su mejor versión».

  • España no es racista

    Y sobre su comentario acerca de los lamentables acontecimientos que se produjeron en el partido amistoso entre España y Egipto, respondió Arbeloa: «Creo que España no es un país racista».

    Añadió: «Si lo fuera, habría problemas todos los fines de semana. Hay que erradicar algunas conductas, y son cosas que no puedo cambiar yo solo. Pero seguiré defendiendo este principio».

    Continuó: «España debe seguir luchando contra estos comportamientos, pero es un país grande y muy tolerante. No se debe generalizar, pero hay que continuar con la misma lucha y con la misma fuerza».

  • مزحة فينيسيوس

    Y le preguntaron a Arbeloa cuál era el plan más adecuado para Ibrahim Díaz, y respondió: «Que siga jugando. Ha pasado por un periodo difícil, pero ha logrado superarlo y ha demostrado la calidad del jugador que es. Tenemos un equipo excepcional y necesitaremos a todos».

    En cuanto a Vinícius Júnior, dijo: «Bien, bien. Está claro que Carletto (Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil) no le ha dado mucho descanso (ríe)».

    Y concluyó: «Las exigencias del Real Madrid son muy similares a lo que vive con la selección de Brasil. Ha disputado un gran número de partidos y decidiremos más adelante qué es lo mejor para él».