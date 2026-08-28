Palpite Crystal Palace x Manchester City - Premier League - 28/08/2026

O City passou por um teste sério ao vencer o Bournemouth de virada no domingo. Com o elenco do Palace em dúvida, os Eagles aparecem vulneráveis para o confronto de sexta-feira.

Dicas de apostas para Crystal Palace x Manchester City:

1X2 & Mais/Menos: Manchester City & mais de 2,5 gols, com odds de 3.10 na BetBoom ;

; Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.72 na BetBoom ;

; Handicap asiático (3 vias): Manchester City -1, com odds de 2.62 na BetBoom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Crystal Palace 1x3 Manchester City;

Palpite de artilheiros: Crystal Palace – Mateta; Manchester City – Haaland x2, Semenyo.

O Crystal Palace recebe o Manchester City em Selhurst Park na sexta-feira à noite, pela segunda rodada da Premier League. É o primeiro jogo em casa de Pierre Sage como técnico do Palace e a primeira viagem de Enzo Maresca no comando do City.

O início de Sage foi marcado por uma derrota por 2 a 0 no campo do Everton, com gols de Dewsbury-Hall e Barry em cada tempo. O Palace criou três grandes chances antes do intervalo e não converteu nenhuma, caindo de produção depois disso. O próprio Sage destacou a falta de energia da equipe no fim do jogo, após o apito final.

Chadi Riad deixou o campo de maca e em lágrimas após sofrer uma lesão no joelho. É mais um golpe para um zagueiro que já estava afastado havia mais de 400 dias no Palace. Ismaïla Sarr, autor de 21 gols na temporada passada, sequer foi relacionado em meio a um problema na virilha e ao interesse do Galatasaray. Sarr pode forçar uma saída antes do fim da janela de transferências do verão europeu.

A estreia do City na Premier League foi de sufoco. O Bournemouth esteve à frente no placar até os 84 minutos, quando Guéhi empatou de cabeça e Gvardiol virou o jogo já nos acréscimos. As duas jogadas de gol foram criadas pelo reserva Rayan Cherki. O Arsenal havia goleado o City por 3 a 0 na Community Shield apenas uma semana antes, o que torna essa reação ainda mais animadora.

Jérémy Doku desfalca o City na viagem a Selhurst Park por lesão. Enquanto isso, Omar Marmoush, Jack Grealish e Nico González começaram no banco em meio à especulação sobre transferências. Marmoush teria estado perto de se acertar com o Tottenham antes deste jogo contra o Palace. Já Marc Guéhi vai reencontrar Selhurst Park após deixar o clube na última temporada.

Escalações esperadas para Crystal Palace x Manchester City

Escalação esperada do Crystal Palace: Henderson, Tomiyasu, Richards, Canvot, Mitchell, Muñoz, Kamada, Wharton, McNeil, Nketiah, Mateta;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Lewis, Gvardiol, Khusanov, Dias, Anderson, Guéhi, O'Reilly, Cherki, Semenyo, Haaland.

Gols raramente faltaram neste confronto

A tendência é difícil de ignorar. Seis dos últimos sete confrontos diretos tiveram três gols ou mais. O City venceu os últimos dois por 3 a 0, incluindo em Selhurst em dezembro.

O Palace chega em meio a uma reconstrução do elenco e viu Riad sair de maca com uma nova lesão no joelho. Sarr ficou de fora em meio ao forte interesse do Galatasaray, e Guéhi agora está no vestiário visitante.

O City também é capaz de marcar múltiplos gols em sequência rápida: dois nos últimos seis minutos contra o Bournemouth, ambos criados pelo reserva Cherki. Com uma probabilidade de 32,3%, essa aposta pode gerar um retorno de até 2x sobre o valor apostado, para um resultado que este confronto costuma produzir com frequência.

Dica de aposta 1 para Crystal Palace x Manchester City: 1X2 & Mais/Menos: Manchester City & mais de 2,5 gols, com odds de 3.10 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Crystal Palace x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

As duas defesas podem ser testadas

O City tem sofrido gols na maioria dos seus últimos jogos. A equipe levou três do Arsenal na Community Shield e ficou atrás no placar em casa contra o Bournemouth. O Palace, por sua vez, não deixa o gol invicto há quatro partidas.

A principal dúvida é se o Palace vai conseguir aproveitar as chances que criar. A equipe teve três grandes chances no campo do Everton e não converteu nenhuma. Se Sarr deixar o clube antes de sexta-feira, todo o peso ofensivo recairá sobre Mateta e Nketiah, num ataque remodelado.

Ainda assim, o City não deixou o gol invicto em nenhum dos últimos sete jogos. O Palace também marcou duas vezes contra o City em Selhurst Park em dois dos últimos quatro confrontos como mandante.

Dica de aposta 2 para Crystal Palace x Manchester City: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.72 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Visitas a Selhurst Park costumam ser tranquilas para o City

Cinco das últimas oito visitas do City a este campo pela liga terminaram com vitória por dois gols de diferença ou mais. Isso inclui uma vitória por 3 a 0 em dezembro de 2025 e um triunfo por 4 a 2 em abril de 2024.

Haaland marcou oito gols em seis jogos contra o Palace. Com Riad lesionado e Guéhi e Lacroix fora do clube, os donos da casa estão com pouca profundidade defensiva.

Haaland também balançou as redes 22 vezes em 14 jogos de agosto pelo City, o que sugere que seu jejum contra o Bournemouth deve ser temporário. Maresca deve recolocar Rayan Cherki em campo, autor das duas assistências de domingo. Isso deve melhorar ainda mais a produção ofensiva do City.

Dica de aposta 3 para Crystal Palace x Manchester City: Handicap asiático (3 vias): Manchester City -1, com odds de 2.62 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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