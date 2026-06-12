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República de Corea Descripción general
Más
Posiciones
Más
Liga F
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Barcelona
|30
|29
|0
|1
|130
|9
|121
|87
|2
|Real Madrid Femenino
|30
|23
|3
|4
|65
|18
|47
|72
|3
|Real Sociedad
|30
|20
|6
|4
|61
|27
|34
|66
|4
|CD Tenerife
|30
|14
|12
|4
|49
|22
|27
|54
|5
|Atlético Madrid
|30
|14
|9
|7
|63
|39
|24
|51