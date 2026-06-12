República de Corea Descripción general

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República de Corea

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Clasificación de poderío del Mundial 2026: España se mantiene en el n.º 1, mientras que Brasil y EE. UU. suben puestos

Nada supera al Mundial. Clasificarse despierta un entusiasmo nacional que el fútbol de clubes no logra igualar. Por eso hemos visto explosiones de alegría en todo el mundo mientras los países conseguían su billete para la fiesta del fútbol que este verano acogerá Norteamérica. En marzo se confirmaron los seis últimos: Suecia, Turquía, Chequia y Bosnia y Herzegovina completaron las plazas europeas, e Irak y la República Democrática del Congo lo lograron en la repesca interconfederal.

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PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Barcelona crestBarcelona302901130912187
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2Real Madrid Femenino crestReal Madrid Femenino30233465184772
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3Real Sociedad crestReal Sociedad30206461273466
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4CD Tenerife crestCD Tenerife301412449222754
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