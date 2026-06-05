Corea del Sur vs. Chequia se jugará el 12 de junio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 21:00 EST.

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Corea del Sur vs República Checa: contexto del partido

El partido en Zapopan es clave para ambos equipos, que buscan afianzarse en un grupo muy igualado. Bajo presión, el técnico surcoreano Hong Myung-bo debe demostrar que su sistema de transición vertical funciona en la escena mundial. Enfrentan a una selección checa implacable y curtida, dirigida por Miroslav Koubek —el técnico más veterano del torneo—, que devuelve a su país a la Copa del Mundo tras 20 años. El calor y la altitud de Zapopan prometen un duelo exigente, con sabor a clásico. México y Sudáfrica aguardan en segundo plano, así que un tropiezo inicial podría ser decisivo. Para Corea del Sur es la chance de confirmar su crecimiento técnico y dejar atrás viejas disputas. Para la República Checa es el desenlace emotivo de veinte años fuera del foco. Bajo el sol de Zapopan, a gran altitud, la escasa densidad del aire convertirá el campo en una caldera donde la resistencia táctica y la profundidad de plantilla decidirán los tres puntos.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026

El camino de Corea del Sur hacia Norteamérica

Los Guerreros Taegeuk avanzaron con solidez en las eliminatorias asiáticas, ganando 16 de los 18 puntos en juego en un grupo que incluyó a China, Tailandia y Singapur.

La verdadera prueba llegó en la reñida fase de grupos B de la tercera ronda de la AFC. A pesar de los cambios en el cuerpo técnico antes del nombramiento del legendario ex capitán Hong Myung-bo, Corea del Sur mantuvo un ciclo de clasificación casi perfecto e invicto. El momento clave llegó en Basora, Irak. Ante un ambiente hostil y más de 55 000 aficionados, mostraron gran madurez táctica y disciplina. Tras la expulsión de un rival en los últimos minutos, Kim Jin-gyu y Oh Hyeon-gyu marcaron los goles que sellaron el 2-0 y el pase a México.

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El drama de la repesca de la República Checa

En contraste, la República Checa llegó al Mundial 2026 tras un camino agotador. Sin lograr la clasificación directa en un grupo UEFA complicado, afrontó la repesca de la Ruta D.

En semifinales, en el Sinobo Stadium de Praga, igualaron 2-2 ante Irlanda en el último minuto y ganaron 4-3 en los penaltis.

Solo cinco días después, el 31 de marzo de 2026, recibieron a la implacable Dinamarca en el Generali Arena. Repitieron la remontada y empataron 2-2 tras la prórroga. En los penaltis ganaron 3-1 con una defensa sólida, acabando con 20 años sin ir al Mundial.

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Noticias de los equipos de Corea del Sur y la República Checa.

Noticias del equipo de Corea del Sur

El técnico Hong Myung-bo dispone de los 26 jugadores tras una clasificación tranquila en el Grupo B de la tercera ronda de la AFC. A pesar de la presión política, el grupo muestra unidad en la cancha. Son Heung-min actuará en la izquierda y Hwang Hee-chan, ya recuperado del tobillo, será el otro punta. El creativo Lee Kang-in aportará la chispa desde la derecha, mientras que Cho Gue-sung liderará el ataque como único punta.

Noticias del equipo checo

La selección checa llegó a México tras un camino agónico: venció a Irlanda y Dinamarca en la repesca de la UEFA por penaltis y rompió una sequía de 20 años sin Mundial. Miroslav Koubek definió su lista de 26 tras ganar 2-1 a Kosovo en un amistoso. Diecisiete de ellos juegan en la liga checa, diez del Slavia de Praga.

La gran noticia de la convocatoria es la inclusión del joven mediocampista Hugo Sochurek, de 17 años, quien se ganó un lugar tras debutar de forma brillante con la absoluta contra Kosovo. Pese a ello, empezará en el banquillo, mientras Tomáš Souček y Patrik Schick se mantienen como referentes del once. Ladislav Krejčí encabezará la defensa de tres junto a Holeš y Hranáč.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

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Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Hong Myung-bo, defensa y capitán de la histórica semifinal de Corea del Sur en el Mundial 2002, regresó al banquillo nacional bajo un intenso escrutinio político y mediático.

Tácticamente, impone una presión intensa, disciplina y verticalidad, con un 4-2-3-1 que busca evitar posesiones laterales y lanza rápido a sus extremos. Su gran reto en México será mantener la solidez defensiva en la altura y manejar los encuentros ante rivales físicamente imponentes que buscan ralentizar el ritmo.

Miroslav Koubek (República Checa)

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A sus 74 años, Miroslav Koubek llega a México como el seleccionador más veterano de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su carrera se basa en el pragmatismo y una defensa sólida.

Su 3-4-1-2 se apoya en la sincronía espacial. Gracias a su profundo conocimiento de los clubes locales, su equipo alterna con precisión un bloque medio y un bloque bajo. Minimiza riesgos en su propio tercio, usa un centro del campo físico para ganar balones divididos y luego lanza el ataque hacia delanteros de élite o genera ocasiones a balón parado.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Corea del Sur para el Mundial

Porteros: Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Lee Chang-geun

Defensas: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Kim Ji-soo, Seol Young-woo, Kim Jin-su, Hwang Jae-won

Centrocampistas: Hwang In-beom, Lee Kang-in, Paik Seung-ho, Hong Hyun-seok, Eom Ji-sung, Park Yong-woo, Bae Jun-ho, Yang Min-hyuk, Lee Jae-sung

Delanteros: Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu, Cho Gue-sung, Lee Young-jun, Jeong Woo-yeong, Yang Hyun-jun

Convocatoria de la República Checa para el Mundial

Porteros: Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk

Defensas: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima

Centrocampistas: Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský

Delanteros: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

Duelos clave entre Corea del Sur y la República Checa

Kim Min-jae vs. Patrik Schick: duelo de pesos pesados en el área. Schick, el imponente delantero del Leverkusen de 191 cm, destaca por su visión de juego, sus duelos aéreos y su capacidad para aguantar el balón. El central del Bayern, más rápido y fuerte, deberá cerrarle los espacios, sobre todo en balón parado.

Son Heung-min vs.el bloque defensivo checo: el talismán surcoreano buscará espacios en las bandas para recortar con su pierna derecha, pero se topará con una zaga muy compenetrada, con diez jugadores del Slavia de Praga. ¿Podrá su talento individual superar ese bloque tan sincronizado?

Lee Jae-sung vs. Tomáš Souček: duelo táctico en el medio. El mediocampista del West Ham, capitán checo con 89 partidos, aporta resistencia y peligro aéreo. Lee deberá moverlo de su zona para lanzar los contraataques verticales surcoreanos.

Noticias de los equipos y convocatorias

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma





Historial de enfrentamientos directos

KOR Últimos partidos CZE 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Chequia 1 - 2 South Korea

Chequia 5 - 0 South Korea 2 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2





Clasificación

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