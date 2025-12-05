Manchester City vs. Sunderland, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Manchester City recibe hoy al Sunderland, que está en alta forma. El compromiso se disputa este sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

Para los anfitriones, el partido representa una oportunidad de mantener la presión sobre el líder de la liga, el Arsenal. City enfrentará a Sunderland sabiendo el resultado del Arsenal en su partido temprano contra el Aston Villa de Unai Emery, que está en buena forma. Sin embargo, el resultado de este juego en el Etihad parece estar lejos de ser la conclusión obvia que muchos podrían haber predicho antes del comienzo de la temporada.

El Sunderland ha sido una de las historias de la temporada hasta ahora, con los Black Cats en el sexto lugar, a solo un punto del cuarto puesto antes de la Jornada 15. Su desempeño en Anfield dio más evidencia de que este no es solo un equipo con suerte. El equipo de Regis Le Bris dominó la posesión por momentos en el partido en Merseyside y casi se lleva los tres puntos cuando, en el último minuto, Wilson Isidor superó al portero Alisson en el contraataque antes de ver su esfuerzo bloqueado en la línea por Federico Chiesa, que lo perseguía.

Actualmente, el mayor dolor de cabeza del City es la inestabilidad defensiva que amenaza con descarrilar sus esperanzas de título. Su increíble victoria 5-4 sobre Fulham a mitad de semana fue emocionante para los neutrales, pero poco probable de haber impresionado a Guardiola, cuyo equipo en un momento estaba ganando 5-1. El partido, sin embargo, vio al delantero Erling Haaland anotar su gol número 100 en la Premier League, y con su talismán noruego liderando la ofensiva, el City tiene la oportunidad de ganar cada vez que sale al campo.

Cómo ver Manchester City vs Sunderland, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Noticias del equipo Manchester City vs Sunderland y plantillas

Noticias del equipo Manchester City

La inestabilidad defensiva del City no se ha visto ayudada por la continua ausencia del pilar del mediocampo Rodri. Él, junto con Kovacic, seguirá fuera de este partido.

En mejores noticias para Guardiola, se espera que tanto John Stones como Ruben Dias estén disponibles para la selección.

Noticias del equipo Sunderland

Regis Le Bris tiene a su disposición casi a toda su plantilla en plena forma, con las únicas ausencias de Aji Alese y Habib Diarra. Se espera que ambos jugadores vuelvan a estar en consideración la próxima semana.

Forma

Récord de enfrentamientos

Clasificaciones

Enlaces útiles