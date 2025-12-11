Shelbourne vs Crystal Palace, Conference League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Crystal Palace cruza el Mar de Irlanda para enfrentarse al Shelbourne de la Liga de Irlanda en la UEFA Conference League este jueves 11 de diciembre en el Tallaght Stadium a las 21:00 horas, tiempo de España.

A pesar de presentarse como contendientes para la clasificación a la Champions League con su forma en la Premier League, los esfuerzos de Palace en la Conference League han sido mixtos. Dos victorias y dos empates los dejan en el puesto 18 en la fase de la liga y con trabajo por hacer para asegurar que su aventura europea continúe en las fases eliminatorias.

Para Shelbourne, este juego representa uno de los más grandes en su historia reciente. Oposición de la Premier League en suelo irlandés. Los dublineses están en desventaja debido a que la temporada de la Liga de Irlanda termina a principios de noviembre. Confiando solo en el entrenamiento y amistosos para mantenerse en forma, Shelbourne, con solo un punto de sus cuatro primeros juegos de Conference League, tendrá que sacudirse rápidamente el óxido si quieren competir contra el ambicioso equipo de Palace dirigido por Glasner.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 17, mientras que en México no tendrá transmisión.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Conference League - Conference League Tallaght Stadium

El partido no tendrá lugar en el habitual estadio local de Shelbourne, Tolka Park. Ha sido trasladado al Tallaght Stadium, a 30 km al sur de Tolka Park, para acomodar a una mayor multitud y también para cumplir con las regulaciones de la UEFA. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo de España este jueves 11 de diciembre.

México : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina : 17:00 horas

: 17:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (Tiempo del Este)

Noticias del equipo Shelbourne

Shelbourne aún no ha marcado en la Europa Conference League de este año, con su único punto obteniéndose mediante un empate sin goles en casa contra el equipo sueco Hacken. Confiarán en su principal referente ofensivo, Harry Wood, para ayudar a romper su sequía goleadora actual.

Noticias del equipo Crystal Palace

Es posible que Glasner use el juego para rotar un equipo que viene de un extenuante calendario de diciembre en la Premier League. Sin embargo, estará sin dos titulares habituales, Ismaila Sarr y Daniel Munoz, quienes actualmente están en la enfermería.

