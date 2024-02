Predicciones para apostar al campeón de la UEFA Champions League | Cuotas actualizadas

Nuestro experto en fútbol europeo te entrega sus candidatos y los máximos favoritos para ganar el título de UEFA Champions League 2023-24.

Finalizó la fase de grupos de la Champions League y ya se conocen los cruces de los octavos de final. Interesantes llaves nos dejó el sorteo de la ‘Orejona’, donde hay algunos candidatos que tuvieron una primera fase formidable con buenos resultados. En tanto, hay equipos que decepcionaron y otros muy irregulares que deberán enfrentar a un difícil rival en la ronda de K.O.

Manchester City, Bayern Múnich y Real Madrid comenzaron la temporada de forma arrolladora, clasificaron como líderes de su zona y en octavos de final enfrentarán a rivales accesibles. Buen sorteo para ingleses, alemanes y españoles que se candidatean como los principales a llevarse esta edición de la Champions League.

Arsenal avanzó sin problemas, pero su grupo no era uno de los más complicados. Sin embargo, el estilo de juego de Mikel Arteta deslumbra en Europa y también es opción para levantar el trofeo. Inter de Milán es el último finalista, pero no pudo clasificar como líder y deberá enfrentar un duro obstáculo en la ronda definitoria. El Barcelona de Xavi Hernández ha sido muy irregular esta temporada y no tuvo suerte en el bombo, se medirá contra el último campeón de la Serie A.

Ganador final Champions League en bet365

Manchester City a cuota 2,87

Bayern Múnich a cuota 5,00

Real Madrid a cuota 6,50

Arsenal a cuota 7,00

Barcelona a cuota 15,00

Inter de Milán a cuota 21,00

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

‘Pep’ quiere el bicampeonato de Europa

Manchester City tuvo una impecable fase de grupos con puntaje perfecto. 18 unidades en los seis encuentros que disputó, donde fue rotando formaciones y protagonistas sin verse afectada su forma de juego. Son los vigentes campeones de la ‘Orejona’ y cuentan con un Erling Haaland que sigue intratable de cara a portería. En la siguiente fase le tocó uno de los contrincantes más débiles, Kobenhavn.

La máquina alemana siempre es candidata

Bayern Múnich está invicto en esta edición del torneo continental y enfrentará a Lazio. Compartió grupo con un Manchester United que fue colista, mientras que los demás rivales no le pudieron provocar problemas en ningún encuentro. Harry Kane no ha necesitado tiempo de adaptación en Alemania y sigue con su capacidad goleadora característica. Los bávaros son siempre candidatos en Champions League, siendo la última vez que la levantaron en la temporada 2019-2020.

Simplemente, Real Madrid.

Sobran las palabras a la hora de justificar el favoritismo de los ‘merengues’ en la Champions League. Los reyes de Europa son los máximos monarcas de la competición y Carlo Ancelotti ha logrado mantener competitivo a su equipo durante las últimas temporadas. Puntaje perfecto en fase de grupos y un rival accesible en los octavos de final, se medirán contra RB Leipzig.

Ojo con los ‘gunners’

Hace mucho tiempo que Arsenal no logra ser protagonista a nivel europeo. Sin embargo, esta temporada Mikel Arteta ha perfeccionado lo realizado en temporadas anteriores con los londinenses y promete dar la sorpresa. Los ‘gunners’ clasificaron líderes con 13 unidades y enfrentará a un rival accesible en los octavos de final, Porto. El puntero de la Premier League tiene las credenciales para llevarse la ‘Orejona’.

Cuidado con los irregulares

Inter de Milán y Barcelona cuentan con una plantilla a la altura de los demás candidatos, pero su irregularidad en el juego les baja las credenciales para levantar la Copa de Europa. Los italianos son los vigentes subcampeones de la competición, pero en un grupo accesible no pudo ser líder y quedó en segundo lugar escoltando a Real Sociedad. En la siguiente ronda enfrentará a Atlético Madrid, sin embargo ya demostró que pese a no lucir en el juego puede meterse en instancias finales.

Los ‘culés’ han dado qué hablar esta temporada en España, pero no por su gran juego. Los ‘blaugranas’ no convencen con su juego, pese a avanzar como líder en su grupo con 12 unidades. Sin embargo, esa liderato peligró en la última fecha luego de caer con el peor equipo de la competencia, Antwerp. De todas maneras, Barcelona posee una de las plantillas de mayor calidad en Champions League y si encuentran regularidad podrían volver a reinar en el continente.