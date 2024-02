El equipo de GOAL Chile te trae toda la información necesaria para disfrutar de las apuestas Eurocopa 2024 en las mejores casas de apuestas chilenas.

El 2024 no es un año de mundial, pero sí de la apasionante Euro 2024. Las mejores selecciones de la UEFA se verán las caras en Alemania para definir al nuevo campeón, título que actualmente ostenta Italia tras vencer a Inglaterra en la gran definición de la última edición.

Kylian Mbappé, Harry Kane, Joshua Kimmich y Pedri son algunas de las figuras que dirán presente y en este artículo te mostraremos todo lo que necesitas saber antes de realizar las mejores jugadas en este torneo.

¿Cuándo y dónde se jugará la próxima Euro?

Alemania acogerá la UEFA EURO 2024 después de ser elegida para organizar el 17º Campeonato de Europa de la UEFA en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Nyon el 27 de septiembre de 2018.

Turquía fue el único otro país que presentó su candidatura para celebrar la UEFA EURO 2024. La República Federal de Alemania organizó la edición de 1988, por lo que esta será la primera vez que Alemania acoja el Campeonato de Europa de la UEFA desde su reunificación. La Copa Mundial de la FIFA de 2006 también fue en el país.

Las diez sedes elegidas para albergar partidos del torneo incluyen nueve de los estadios utilizados en la Copa Mundial de 2006 más el Düsseldorf Arena. El Munich Football Arena será el escenario de partidos de la EURO por segundo torneo consecutivo. El estadio del Bayern de Múnich fue uno de los 11 estadios que albergaron partidos de la UEFA EURO 2020.

Las ciudades sede son las siguientes:

Berlín - Olympiastadion Berlin (capacidad actual: 70.000)

Colonia - Cologne Stadium (47.000)

Dortmund - BVB Stadion Dortmund (66.000)

Düsseldorf - Düsseldorf Arena (47.000)

Fráncfort - Frankfurt Arena (48.000)

Gelsenkirchen - Arena AufSchalke (50.000)

Hamburgo- Volksparkstadion Hamburg (50.000)

Leipzig - Leipzig Stadium (42.000)

Múnich - Munich Football Arena (67.000)

Stuttgart - Stuttgart Arena (54.000)

La Euro 2024 disputará su fase final entre el 14 de junio y el 14 de julio de este 2024. El partido inaugural de la UEFA EURO 2024 se jugará en el Fussball Arena München. La final en tanto se jugará en el Olympiastadion de Berlín.

¿Qué equipos jugarán la Euro 2024?

De los 24 equipos que participarán en la Euro 2024, 21 selecciones ya están confirmadas. Alemania, clasificada por ser los anfitriones del Torneo fue la primera confirmada al que se sumaron 20 otros conjuntos. En total fueron 53 los equipos que participaron del proceso clasificatorio rumbo a la Euro 2024.

Acá la lista de los equipos clasificados a la Eurocopa de este año:

Alemania

Albania

Austria

Bélgica

Croacia

Dinamarca

Escocia

Eslovaquia

Eslovenia

España

Francia

Hungría

Inglaterra

Italia

Países Bajos

Portugal

República Checa

Rumania

Serbia

Suiza

Turquía

Tres de las 24 plazas para la UEFA EURO 2024 se determinarán por medio de play-offs a través de la UEFA Nations League 2022/23, según el reglamento. Esta última fase de clasificación se jugará entre el 21 y 26 de marzo de este año.

Se elegirán doce selecciones en función de su rendimiento en la Nations League 2022/23: nominalmente, los ganadores de los grupos de las Ligas A, B y C, pero si ya se han clasificado serán sustituidos por la siguiente selección mejor clasificada de su liga. Si no hay suficientes selecciones no clasificadas en la misma liga, entonces se pasa a la siguiente liga, terminando con la Liga D.

¿Cuál es el formato del torneo?

Para los amantes del fútbol, la Euro 2024 contará con el mismo formato que en la edición anterior. Esto significa que se cruzarán 6 grupos de 4 equipos cada uno, en los que los dos primeros de cada zona accederán directamente a los octavos de final.

Para determinar los restantes cuatro miembros de la ronda de los 16 mejores, los cuatro mejores terceros de los grupos accederán también a la fase de eliminación de grupos.

¿Cómo se determina cada zona? A través de un sorteo que se realizó el pasado 2 de diciembre del 2023 en la ciudad de Hamburgo. Ahí los grupos quedaron de la siguiente forma:

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra

Grupo D: Ganador Ruta A, Países Bajos, Austria, Francia

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumania, Ganador Ruta B

Grupo F: Turquía, Ganador Ruta C, Portugal, República Checa

Calendario de partidos de la Euro 2024

En total serán 51 los partidos que se disputarán en la próxima Euro2024 de Alemania. Las fechas programadas son entre el 14 de junio y el 14 de julio y se reparten de la siguiente forma:

PRIMERA FASE

Viernes 14 de junio de 2024

Grupo A

Alemania - Escocia (Múnich)

Sábado 15 de junio de 2024

Grupo A

Hungría - Suiza (Colonia)

Grupo B

España - Croacia (Berlín)

Italia - Albania (Dortmund)

Domingo 16 de junio de 2024

Grupo C

Serbia - Inglaterra (Gelsenkirchen)

Eslovenia - Dinamarca (Stuttgart)

Grupo D

Polonia o Estonia o Gales o Finlandia - Países Bajos (Hamburgo)

Lunes 17 de junio de 2024

Grupo D

Austria - Francia (Dusseldorf)

Grupo E

Bélgica - Eslovaquia (Frankfurt)

Rumanía - Israel o Islandia o Bosnia o Ucrania (Múnich)

Martes 18 de junio de 2024

Grupo F

Turquía - Georgia o Luxemburgo o Grecia o Kazajistán (Dortmund)

Portugal - República Checa (Leipzig)

Miércoles 19 de junio de 2024

Grupo A

Escocia - Suiza (Colonia)

Alemania - Hungría (Stuttgart)

Grupo B

Croacia - Albania (Hamburgo)

Jueves 20 de junio de 2024

Grupo B

España - Italia (Gelsenkirchen)

Grupo C

Dinamarca - Inglaterra (Frankfurt)

Eslovenia - Serbia (Múnich)

Viernes 21 de junio de 2024

Grupo D

Polonia o Estonia o Gales o Finlandia - Austria (Berlín)

Países Bajos - Francia (Leipzig)

Grupo E

Eslovaquia - Israel o Islandia o Bosnia o Ucrania (Dusseldorf)

Sábado 22 de junio de 2024

Grupo E

Bélgica - Rumanía (Colonia)

Grupo F

Turquía - Portugal (Dortmund)

Georgia o Luxemburgo o Grecia o Kazajistán - República Checa (Hamburgo)

Domingo 23 de junio de 2024

Grupo A

Suiza - Alemania (Frankfurt)

Escocia - Hungría (Stuttgart)

Lunes 24 de junio de 2024

Grupo B

Albania - España (Dusseldorf)

Croacia - Italia (Leipzig)

Martes 25 de junio de 2024

Grupo C

Inglaterra - Eslovenia (Colonia)

Dinamarca - Serbia (Múnich)

Grupo D

Países Bajos - Austria (Berlín)

FRANCIA - Polonia o Estonia o Gales o Finlandia (Dortmund)

Miércoles 26 de junio de 2024

Grupo E

Eslovaquia - Rumanía (Frankfurt)

Israel o Islandia o Bosnia o Ucrania - Bélgica (Stuttgart)

Grupo F

Georgia o Luxemburgo o Grecia o Kazajistán - Portugal (Gelsenkirchen)

República Checa - Turquía (Hamburgo)

OCTAVOS DE FINAL

Sábado 29 de junio de 2024

.37. 1º A - 2º C (Dortmund)

.38. 2º A - 2º B (Berlín)

Domingo 30 de junio de 2024

.39. 1º B - 3º A/D/E o F (Colonia)

.40. 1º C - 3º D/E o F (Gelsenkirchen)

Lunes 1 de julio de 2024

.41. 1º F - 3º A/B/C (Fráncfort)

.42. 2º D - 2º E (Dusseldorf)

Martes 2 de julio

.43. 1º E - 3º A/B/C o D (Múnich)

.44. 1º D - 2º F (Leipzig)

CUARTOS DE FINAL

Viernes 5 de julio de 2024

.45. Ganador del 39 - Ganador del 37 (Stuttgart)

.46. Ganador del 41 - Ganador del 42 (Hamburgo)

Sábado 6 de julio de 2024

.47. Ganador del 43 - Ganador del 44 (Berlín)

.48. Ganador del 40 - Ganador del 38 (Dusseldorf)

SEMIFINALES

Martes 9 de julio de 2024

Ganador del 45 - Ganador del 46 (Múnich)

Miércoles 10 de julio de 2024

Ganador del 47 - Ganador del 48 (Dortmund)

FINAL

Domingo 14 de julio de 2024

Ganador primera semifinal - ganador segunda semifinal (Berlín)

Las apuestas más populares de la Euro 2024

Tal como lo sabías ya no sólo se apuesta al ganador de un partido, sino que también existe todo un mercado de apuestas a largo plazo para aprovechar durante la Euro2024. Estas jugadas refieren a jugadas que dependen de un trayecto mayor a 90 minutos para determinar si son correctas. Veamos algunas de las más populares que ofrece Betano para este Torneo:

Ganador Absoluto:

Refiere a quién será el ganador del campeonato. Mientras más favorito sea la selección a levantar la Copa, menor es la cuota que esta opción tendrá.

Ganador del Grupo y Clasificados a Octavos de Final:

Pero si aventurarse a quién será el campeón del torneo te parece complejo, acá una opción de resolución más rápida. También existe la opción de apostar por cuáles serán los clasificados de cada uno de los seis grupos de la Euro 2024.

Ganador Absoluto Doble Oportunidad:

Esta es una opción que puede tener una cuota más baja, pero resulta ser una alternativa interesante. Puedes elegir la opción de que uno de los dos equipos seleccionados levantará la copa el 14 de julio.

Pronósticos para la Euro 2024: ¿Quién ganará el trofeo?

Vamos al momento de la verdad: ¿quiénes son los máximos favoritos para ganar el trofeo de la Euro 2024? Acá los cuatro principales nombres:

Francia

Partamos con el equipo de Europa con mejores resultados en los últimos años: Francia. Los argumentos de Les Blues son varios, principalmente con el plantel de lujo que manejan con Kylian Mbappé a la cabeza. Además del delantero del PSG las otras figuras no se quedan atrás: Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé, Theo Hernández, Eduardo Camavinga entre otros tantos más.

Además de los nombres que tienen en cancha, también los resultados avalan el buen rendimiento de Francia en las últimas temporadas. Fueron campeones planetarios en Rusia 2018 y en Catar 2022 perdieron desde los lanzamientos penales la final frente a la Argentina de Lionel Messi.

Dentro de los aspectos que pueden jugar en contra de los franceses está lo complejo de su grupo. Austria y Países Bajos asoman como las principales amenazas en la primera fase.

Inglaterra

Dueños de la Liga más importante del mundo y plagados con un equipo de estrellas. Inglaterra tiene chapa para intentar ganar la Euro 2024 de sobra y se ilusiona con nombres como: Harry Kane, Kyle Walker, Phil Foden, Bukayo Saka o Jack Grealish. Una plantilla de lujo que en la última Euro perdió la final frente a Italia desde los lanzamientos penales.

¿Los problemas para el equipo de Gareth Southgate? Inglaterra nunca ganó este trofeo, por lo que para levantar la Copa deberán limpiarse de las malas rachas y subirse a lo más alto del podio por primera vez en Alemania.

Alemania

El caso de Alemania es muy especial. Siempre poderosos y, además, en esta ocasión jugando de locales, lamentablemente para ellos no llegarán a la Euro 2024 viviendo sus mejores momentos. En Catar 2022 quedaron fuera en la fase de grupos, algo que ya habían sufrido cuatro años antes en Rusia 2018.

Campeones los años 1972, 1980 y 1996, son junto a España los máximos ganadores del Trofeo. El equipo comandado por Julian Nagelsman intentará este 2024 subir y mejorar su nivel para poder levantar la Copa en Casa.

Portugal

Vamos con el último candidato. Portugal de Cristiano Ronaldo, que seguramente jugará su última Euro en Alemania 2024, es otro de los nombres fuertes que se postulan a ganar la máxima competencia de selección de Europa.

Los Lusos tienen una plantilla de lujo en la que, además de Cr7, también aparecen nombres como el de Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Diego Jota o el propio Rafael Leao. Todos con un presente extraordinario que de la mano del español Roberto Martínez ganó sus diez partidos en la fase de clasificación con 36 goles a favor y 2 en contra.

Turquía y República Checa asoman como los principales rivales del grupo F, aunque Portugal es claramente el candidato a quedarse con esa fase. ¿Y en octavos? Cristiano Ronaldo y compañía tienen material para ganarle a cualquiera.

Cuotas al Ganador Absoluto de la Euro 2024

Inglaterra 4. 50

Francia 5. 00

Alemania 7.00

Portugal 8.00

España 9.00

Bélgica 15.00

Italia 15.00

Países Bajos 20.00

Dinamarca 35.00

Croacia 40.00

Suiza 50.00

Turquía 60.00

Hungría 75.00

Serbia 100.000

Escocia 125.00

Austria 150.00

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo se juega la Euro 2024?

Organizada por la UEFA se jugará entre el 14 de junio al 14 de julio del 2024 en Alemania.

¿Cuántos equipos juegan la Euro 2024?

En total son 24 los equipos que participan de la Euro 2024 de Alemania. 20 clasificados a través de la clasificación, 3 vía UEFA Nations League más el anfitrión.

¿Dónde se jugará el primera partido de la Euro 2024?

El partido inaugural de la Euro 2024 se disputará el 14 de junio del 2024 en el Fussball Arena de Múnich, entre Alemania y Escocia.

¿Dónde se jugará la final de la Euro 2024?

La final de la Euro 2024 se disputará el 14 de julio el Estadio Olímpico de Berlín.