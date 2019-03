Zidane: "Hoy jugó Keylor, pero Courtois también va a jugar"

El técnico valoró la victoria, los cambios que realizó en el equipo y dejó claro que contará con toda la plantilla en los diez partidos restantes.

Zinedine Zidane analizó la victoria del Real Madrid frente al Celta de Vigo en su debut como técnico merengue, un partido marcado por los cambios que realizó en la alineación, entre los que destacó la vuelta de Keylor Navas en lugar de Courtois.

“Las sensaciones son buenas. El inicio no fue bueno, pero mejor al final de la primera parte y también en la segunda parte”, comentó.

Los cambios en el equipo: “Creo que nadie aquí va a quitar lo que han hecho estos jugadores aquí. Lo que hago es que tengo 25 jugadores y voy a contar con todos. Con Reguilón, con Thibaut… pero al mismo tiempo Keylor es muy bueno, Marcelo no te digo, Isco también… Tengo que contar con todos. Hoy les vi bien. Lo que me ha gustado es que hemos tenido más de 20 centros y al final entramos dentro, llegamos al remate, lo conseguimos. Cuando entras, tienes opciones de hacer goles, y es lo que pasó”.

El nivel de Asensio: “Creo que la primera parte ha sido complicada para todos, no sólo para Asensio. Los diez minutos finales hemos centrado, estuvimos un poco más arriba, pero como siempre. Luego con la sensación de lo que veo en la primera parte, hicimos unos cambios y nos fue mejor”.

¿Una apuesta por más calidad en lugar de físico?: "Creo que los jugadores que están aquí saben que hay que jugar al fútbol. Ellos lo saben. Luego el físico es importante también. Vi fútbol, pero también un equipo bien físicamente: empezamos mal y terminamos bien. Hicimos ajustes y fue mucho mejor. Los jugadores cuando no tenemos el balón hay que correr, y hoy han hecho buena presión tras pérdida. Se han visto cosas buenas. Es un partido, hay jugadores que se van con la selección, hay dos semanas y vamos a trabajar”.

Cuenta con toda la plantilla: “No creo que lo que haya pasado con ellos, los entrenadores anteriores piensen que sean juveniles, o les tratasen como tal. No me voy a meter. Yo te digo mis sensaciones. Han demostrado los jugadores que son antes. Y voy a contar con ellos. Lo han demostrado hoy. Y al mismo tiempo es lo jodido de lo que hace un entrenador: voy a necesitar de todos, son 25 jugadores y a veces habrá algunos que se quedarán fuera. Es la dificultad de un entrenador”.

Ceballos: “Estoy contento del partido de Ceballos. Hizo buen partido defensivo. Y con balón sabemos la calidad que tiene. No voy a hablar del pasado. Está bien, lo están todos y vamos a trabajar en esta línea”.

No trabaja pensando en la temporada que viene: “No voy a pensar en el futuro. Lo que tengo que hacer es pensar en lo que nos queda. Pero lo hemos hablado porque me habéis preguntado: habrá cambios. Pero ya está. No voy a estar aquí 10 partidos para ver quién se queda”.

Hoy jugó Keylor pero rotará en la portería: “Faltan diez partidos. Hoy jugó Keylor pero Thibaut también va a jugar. El Madrid necesita siempre tener buenos porteros. Y nosotros tenemos a tres grandes porteros como Keylor, Courtois y Luca. Es que los grandes clubes necesitan grandes porteros, para jugar 4-6 competiciones. No puede ser que haya uno solo y que otros estén para jugar dos días. Quedan diez partidos, y ya veremos lo que pasa la temporada que viene”.