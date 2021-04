Zidane: "Creo que nos han dado por muertos antes de tiempo"

El entrenador del Real Madrid volvió a reivindicar el potencial de su plantilla. "Lo importante es que esté totalmente recuperado", dijo de Hazard.

Zidane compareció este lunes ante los medios para repasar la actualidad de su equipo en la previa del Real Madrid-Liverpool de mañana (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones). El estado de Eden Hazard o la figura de Klopp , entre los temas tratados en una conferencia de prensa con vistas a la ida de cuartos de final de la Champions.

Una final de 180 minutos: "Sí, es una eliminatoria, con partido de ida y de vuelta. Son 180 minutos, o más. Pero nosotros, como siempre, nos fijamos en el partido de mañana, no miramos más allá. Queremos hacerlo bien mañana, pensar únicamente en este partido".

Aprendizaje con las recaídas de Hazard: "Lo hemos hablado ya muchas veces. Lo importante ahora es que esté tranquilo con su vuelta, que esté totalmente recuperado. No creo que la última vez su vuelta fuera precipitada, era su sensación. Si el jugador está bien, lo queremos siempre con el equipo. Ahora vamos a hacer las cosas poco a poco. Veremos cuándo está de vuelta".

El supuesto caso de racismo en el Cádiz-Valencia: "Para el tema del racismo es tolerancia cero. Ayer no sé exactamente lo que pasó, no estaba ahí. Puedo decir lo que yo siento dentro. Lo primero es el respeto hacia la persona, eso es lo más importante para mí".

Si es el partido más importante de la temporada: "Sí, porque es el siguiente, el próximo que tenemos. Es un partido importante como el del Eibar. Ahora nos toca la Champions y sólo nos enfocamos en él".

Si les han dado por 'muertos' antes de tiempo: "Creo que sí. Confío mucho en mi equipo, sé lo que puede dar. Eso no lo podemos cambiar, lo que podemos hacer es nuestro trabajo cada día. En este equipo, este club, esta historia, nunca se dan las cosas por perdido. Mientras hay vida hay esperanza. Estamos vivos en las dos competiciones. Vamos a luchar, pelear... Hemos tenido momentos complicados, ahora estamos en un momento bueno, pero no significa nada. Mañana será muy duro, muy difícil, tendremos que competir bien".

El nivel de Hazard: "Lo que necesitamos es a todos los jugadores, siempre. Es un problema luego para hacer el equipo, claro, pero me gusta tener a todos sanos. Cuando uno está lesionado, no me gusta nada. Hemos tenido a muchos lesionados este año y espero poder recuperar a Eden cuanto antes. Espero tener a todos los jugadores antes del final de la temporada".

La singularidad de Benzema: "Todos los jugadores que están aquí saben jugar, se han ganado el derecho de estar aquí, de jugar en este gran club, son los mejores. Todos entienden muy bien a Karim y Karim a todos los demás. Por eso es lo que está pasando en el campo, que hay mucha química entre ellos".

Klopp: "Es un gran entrenador. Tiene experiencia, ha hecho un gran trabajo en toda su carrera y ahora con el Liverpool. Cada uno tiene sus cosas, no es que tenga que hacerlo como él o él como yo, pero me fijo, claro, en todos los entrenadores. Me gusta saber y vi muchas cosas cuando estuve haciendo el curso de entrenador".

Las bajas del Liverpool: "No sé si es una debilidad, hay otros jugadores que pueden responder a las ausencias de los que no estén. Tenemos muchas bajas también, pero nuestra fuerza está en el equipo. Es en lo que creo porque siempre va a faltar alguien con todo lo que está pasando este año".

El peligro del Liverpool: "Es un equipo completo. Algunos dirán los tres delanteros porque son muy buenos, y es verdad, pero es un conjunto muy sólido, juegan muy bien como equipo. Diría el equipo, el conjunto, no un punto particular. Sabemos que los tres delanteros son jugadores con una efectividad importante, pero tendremos que estar atentos a todos".

Diferencias con 2018 y el posible fichaje de Haaland: "No pensamos en el pasado, que ya pasó. Para ellos y para nosotros es un partido diferente y lo tenemos que tomar como tal. Preparamos un partido diferente. Como Haaland no es un jugador nuestro, no entramos en eso".

Si querría entrenar a Salah, que le ha halagado: "No es mi jugador. Tengo 25 futbolistas aquí, de momento soy entrenador del Real Madrid y disfruto cada día del momento. Lo que me interesa es el partido de mañana y lo que me interesa es jugar contra jugadores como Salah, que es lo que nos va a tocar mañana".

Los elogios de Klopp y el supuesto incidente racista: "Son cosas graves, pero no sé lo que pasó porque no estuve en el estadio. Si hablamos de racismo, tenemos que tener tolerancia cero, pero no simplemente por una palabra que se pueda decir, sino a todos los niveles, con todos los comportamientos. Lo que nos hace mejores y más bellos como personas, la mezcla. Y sobre Klopp he de decir que ha conseguido grandes cosas, tanto antes de aquella final como después de la que ganó posteriormente. Durante mi curso de entrenador vi a algunos de los mejores entrenadores, incluida la carrera de Klopp. Cada entrenador tiene su librillo y no hay que copiar a los demás. Él tiene una forma muy particular de entrenar".