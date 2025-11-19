Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Marcos Moreno

Xolos de Tijuana vs. Juárez, Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido del Play-In entre Xolos y Juárez, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Xolos recibe a Juárez este jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y 19:00 horas tiempo local, en el Estadio Caliente como parte del Play-In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Xolos vs Juárez del Play-In de la Liga MX

Con la ventaja de jugar en casa, Tijuana espera poder amarrar su acceso a los cuartos de final del futbol mexicano en donde en caso de conseguirlo, se medirían a Tigres en esta instancia.

Los Bravos por su parte, fueron una de la grandes revelaciones del torneo regular y aunque encaran un reto complicado, tendrían otra oportunidad en su cancha en caso de caer en este duelo, enfrentándose al ganador de la serie entre Pachuca y Pumas.

En GOAL te presentamos todos los detalles para ver este partido:

Cómo ver Xolos vs Juárez, amistoso internacional: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
MéxicoFox, Fox One, Caliente TV
Estados UnidosTUDN
SudaméricaSin transmisión
EspañaSin transmisión

El partido será transmitido en México por Fox, Fox One y Caliente TV, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. 

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Xolos vs Juárez

crest
Liga MX - Apertura Play-In Stage
Estadio Caliente

El partido se disputa este jueves 20 de octubre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Caliente.

  • México:21:00 horas
  • Estados Unidos:23:00 horas (tiempo del este)
  • Argentina:00:00 horas 
  • España:04:00 horas (viernes 21)

Noticias del equipo y escuadras

Tijuana contra FC Juárez alineaciones

TijuanaHome team crest

4-4-2

Formación

4-4-2

Home team crestJUA
2
A. Rodriguez
16
J. Vega
4
U. Bilbao
3
R. Fernandez
10
K. Castaneda
8
I. Tona
6
J. Gomez
27
D. Blanco
17
R. Arciga
21
M. Daoudi
19
G. Mora
1
S. Jurado Roca
4
M. Mayorga
2
J. Murillo
5
D. Garcia
26
José García
9
Madson
18
H. Martinez
13
R. Fulgencio
8
G. Castilho
19
O. Estupinan
17
R. Pizarro

4-4-2

JUAAway team crest

TIJ
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Abreu

JUA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Varini

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de Xolos

Tijuana espera volver a la ronda de los cuartos de final por una revancha, pues hace un año fueron remontados por Cruz Azul en dicha instancia y se fueron eliminados de manera sorpresiva, en ese entonces dirigidos por Juan Carlos Osorio.

Noticias de Juárez

Los Bravos el torneo pasado se quedaron en el Play-In tras una dramática serie en penales contra los Pumas y tratarán de 'sacarse la espina' para meterse a la Liguilla, en la que esperan ser un 'caballo negro' que incomode a los favoritos al título del futbol mexicano.

Cómo llegan al partido

TIJ
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

JUA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/13
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de Enfrentamientos Directos

TIJ

Últimos partidos

JUA

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

9

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

Enlaces útiles

0