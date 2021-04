Wanchope Ábila y un dardo contra Boca: "Con el tiempo, las cosas se sabrán"

El delantero fue presentado en Minnesota United y, aunque no quiso dar precisiones sobre su salida, le dejó un mensaje a los directivos.

La salida de Ramón Ábila fue tan sorpresiva que los hinchas ni siquieran tuvieron tiempo de hacerse a la idea de que Boca perdió no solo a su único centrodelantero natural, sino también a uno de los goleadores con mejor promedio de los últimos años. El cordobés partió rumbo a la MLS y, luego de algunas idas y vueltas, finalmente fue presentado este miércoles en el Minnesota United, en donde será, además, compañero de Emanuel Reynoso. Y aunque no quiso dar precisiones sobre por qué debió dejar el club, sí envió un mensaje hacia la dirigencia.

"No era mi intención salir de Boca. Tuve opciones, no eran las que más me seducían, pero estoy muy tranquilo por estar acá. Obviamente con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz", expresó Wanchope en conferencia de prensa. Su adiós, una incógnita, se rumorea que tuvo que ver con algunos cortocircuitos que se presentaron con el Consejo de Fútbol y que hiceron, además, que el cuerpo técnico deje de tenerlo en cuenta: luego de la consagración en la Copa Maradona, se operó de una hernia inguinal, pero nunca más se concentró.