¿Dónde ver hoy a la Selección de Inglaterra? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección de Inglaterra suele ser protagonista en todo torneo en que se presenta, pero también es cierto que no han logrado pasar de ser los eternos candidatos, incapaces de levantar un título, a pesar de los legendarios jugadores que han defendido su escudo.

Los Tres Leones se encuentran actualmente disputando las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, donde se medirá a las selecciones de Albania, Serbia, Letonia y Andorra en el Grupo K, donde deberían conseguir sin complicaciones la clasificación directa a la Copa del Mundo.

Inglaterra se encuentra dirigida por Thomas Tuchel, quien tomó el cargo en octubre de 2024, en la que es su primera experiencia a nivel de selecciones. Anteriormente, Tuchel construyó un currículum envidiable, con su paso por los clubes de Borussia Dortmund, Chelsea y Bayern Múnich.

Los Tres Leones cuentan con futbolistas de clase mundial en todas sus líneas, nombres como Marc Guéhi, Myles Lewis-Skelly, Trent Alexander-Arnold, Reece James, Declan Rice, Conor Gallagher, Jude Bellingham, Cole Palmer, Anthony Gordon, Marcus Rashford, Phil Foden, Bukayo Saka y Harry Kane.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN DE INGLATERRA

La Selección de Inglaterra disputa las Eliminatorias de la UEFA, mismas que terminan en noviembre de 2025. Los Tres Leones tendrán como rivales a Albania, Serbia, Letonia y Andorra.

Para ver a los Tres Leones en España la única opción será a través de UEFA TV.

En México, los partidos de las Eliminatorias de la UEFA son transmitidos en exclusiva por SKY Sports. Por su parte, en Sudamérica la transmisión se encuentra a cargo de ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se pueden seguir las eliminatorias europeas en ViX.

PAÍS O ZONA ELIMINATORIAS UEFA España UEFA TV Sudamérica ESPN, Disney+ México SKY Sports Estados Unidos ViX

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés de la Selección de Inglaterra

Los Leones solo cuentan con un título en su palmarés, el cuál es la Copa del Mundo de 1966, de la cual fueron anfitriones. A pesar de ser una selección de mucha tradición, con una historia llena de futbolistas de primer nivel y constantemente alcanzar fase de eliminación directa en los torneos en los que participa, sus vitrinas no reflejan el éxito que se podría esperar de ellos.

En lo que se refiere a finales perdidas, Inglaterra suma dos en la Eurocopa (2021 y 2024), mientras que alcanzó las semifinales en otras dos oportunidades, mismo número de veces en que disputó la fase de los cuatro mejores en la Copa del Mundo (sin contar la edición de 1966).

TÍTULO AÑO Mundial 1966

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