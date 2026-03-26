¿Dónde ver hoy al Napoli? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

El Napoli es el actual campeón de la Serie A y el equipo a vencer hoy en día en el calcio. Los Azzurri fueron subcampeones en cuatro temporadas de la década pasada, pero finalmente han obtenido su recompensa en la década actual con un par de scudettos, para un total de cuatro a lo largo de la historia.

A nivel europeo, los de Napoles solo cuentan con una Copa de la EUFA (1988-89), hoy conocida como Europa League. En la Champions League siguen en búsqueda de éxito, ya que apenas en 2023 alcanzaron por primera vez la ronda de cuartos de final.

El Napoli se encuentra dirigido actualmente por Antonio Conte y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Alessandro Boungiorno, Miguel Gutiérrez, Mathías Olivera, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Kevin De Bruyne, David Neres, Rasmus Hojlund y Romelu Lukaku.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL NAPOLI

El Napoli participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Serie A, la Copa de Italia y la Champions League.

Para ver al Napoli en España la señal disponible tanto para la Serie A como para la Copa Italia es DAZN. La Champions League solamente se puede seguir en Movistar.

En México, la Serie A es transmitida por ESPN y Disney+, mientas que la Copa de Italia se puede ver en Caliente TV y FOX. La Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+, mientras que la Copa Italia se puede seguir por DSports y DGO. La Champions League al igual que el torneo de liga, es televisada por ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos la Serie A es transmitida por las señales de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports y la Copa de Italia por Paramount+. La Champions League se puede ver en Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

PAÍS O ZONA SERIE A COPA DE ITALIA CHAMPIONS LEAGUE España DAZN DAZN Movistar Sudamérica ESPN, Disney+ DSports, DGO ESPN, Disney+ México ESPN. Disney+ Caliente TV, FOX TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports Paramount+ Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Napoli

Los Azzurri cuentan con dos épocas doradas, la primera de la mano de Diego Armando Maradona y la segunda es la que viven actualmente, para un total de cuatro scudettos. También acumulan seis trofeos de la Copa de Italia y un par de la Supercopa de Italia. A nivel continental solo suman un título de la Europa League, cuando el torneo era conocido como Copa de la UEFA.

TÍTULO TEMPORADA Serie A 1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25 Copa de Italia 1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20 Supercopa de Italia 1990, 2014 Europa League 1988-89

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