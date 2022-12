Ver EN VIVO ONLINE Argentina - Francia por la final del Mundial Qatar 2022: TV, streaming y canal

Lionel Messi tiene la chance de levantar su primera Copa del Mundo enfrentando a Les Bleus en el duelo decisivo en el Icónico de Lusail.

Argentina se cita este domingo con Francia en el Estadio Lusail, en la definición por el título de la Copa del Mundo de Qatar 2022. La Albiceleste se instaló en esta instancia luego de derrotar con contundencia a la vigente subcampeona, Croacia, gracias a una soberbia actuación de Lionel Messi y Julián Álvarez, autores de los tantos de los de Lionel Scaloni. De este modo, el astro rosarino tiene la opción de levantar su primera corona en un Mundial luego que en 2014 se quedara en las puertas de la gloria al perder contra Alemania en tiempo suplementario. Consignar que es la sexta vez que la Selección se mete entre los dos mejores de una cita planetaria en la historia y, hasta el momento, ganó en dos ocasiones (1978 y 1986).

El representativo que conduce Didier Deschamps, por su parte, logró su boleto al partido decisivo tras superar a Marruecos por 2-0 en Al Bayt, con anotaciones de Theo Hernández y Randal Kolo Muani, por lo que bregará por defender su condición de campeón defensor para así sumar su tercera presea tras las obtenidas en 1998 y Rusia 2018. Además, intentará igualar el registro de Brasil e Italia, los únicos dos combinados que han logrado levantar el trofeo en dos ediciones consecutivas.

Ambos representativos se han visto las caras en 12 oportunidades con un balance de seis triunfos en favor de los argentinos y tres para los galos. Hubo tres empates. En Mundiales fueron tres choques con dos festejos de la Albiceleste y uno de Les Bleus: en 1930 fue 1-0 en la fase de grupos, en 1978 se impuso por 2-1, también en la ronda inicial, mientras que en la pasada edición los entonces dirigidos por Jorge Sampaoli cayeron por 3-4 en los octavos. Kylian Mbappé (2), Antoine Griezmann y Benjamin Pavard celebraron para los que finalmente se consagraron como monarcas.

Los antecedentes previos:



Argentina participa en su sexta final de la Copa del Mundo, con solo Alemania (8) hbiendo disputado más. Buscan ganar el trofeo por tercera vez, tras hacerlo en 1978 y 1986, pero la derrota los situaría con la mayor cantidad conjunta de derrotas en la historia en finales de la Copa del Mundo (cuatro, igual que Alemania).

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Argentina - Francia FECHA Domingo, 18 de diciembre ESTADIO Lusail HORARIO 12:00 de Argentina y Chile, 09:00 de México, 10:00 de Colombia y Estados Unidos y 16:00 de España

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina y Colombia por DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. En Chile se podrá seguir en DirecTV Sports, Canal 13 y Chilevisión. Finalmente, en España el juego se podrá ver a través de la 1 TVE.

País Canal Argentina DirecTV Sports (610-619) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619) México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Argentina y Francia estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

