Vasco da Gama vs. Fluminense, Semifinales Copa de Brasil: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Vasco da Gama recibe a Fluminense este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio São Januário, por la ida de las semifinales de la Copa de Brasil 2025.

Cómo ver Vasco da Gama vs Fluminense, Copa de Brasil 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

.El partido no tiene señal confirmada, por lo que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes y Fubo Sports.

Noticias y alineaciones probables

Tras la goleada 5-0 del Atlético-MG en la última jornada del Brasileirão, el Vasco se centra en la Copa do Brasil en busca de su segundo título. El Gigante da Colina se aseguró un lugar en las semifinales al eliminar al Botafogo en los penaltis por 5-3 en cuartos de final. En octavos de final, superó al CSA con un marcador global de 3-1. Antes de eso, había avanzado al derrotar a União Rondonópolis y Nova Iguaçu por 3-0, además de eliminar al Operário-PR en los penaltis por 7-6.

Por otro lado, el Fluminense también se mantiene firme en la lucha por su segundo título de la Copa do Brasil. En esta edición, el Tricolor das Laranjeiras construyó una sólida campaña al golear al Águia de Marabá por 8-0, vencer al Caxias por 2-1 y vencer al Aparecidense por 5-1 en la fase inicial. En octavos de final venció a Internacional por 3-2 en el global y, en cuartos de final, eliminó a Bahía con victoria por 2-1.

"Sabemos la importancia del juego de la Copa de Brasil, es una semifinal, no hay mucha margen. Tampoco teníamos margen en el Brasileirão, porque una cosa lleva a la otra. Un buen rendimiento lleva tus objetivos a ser mayores", afirmó el técnico Luis Zubeldía.

El segundo juego de la semifinal de la Copa de Brasil está programado para el domingo (14), en el Maracaná. Quien avance a la decisión enfrentará al vencedor del duelo entre Corinthians y Cruzeiro.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómes, Rayan.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules (Nonato), Martinelli, Lucho Acosta; Soteldo, Kevin Serna, Everaldo.

Ausencias

Vasco

Cuesta está suspendido, mientras que Lucas Piton, Jair, Paulo Ricardo y Adson están lesionados.

Fluminense

Agustín Canobbio cumplirá suspensión, mientras que Manoel y Germán Cano están lesionados.

¿Cuándo es?

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio São Januário.

México: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos: 18:00 horas (tiempo del este)

18:00 horas (tiempo del este) España:00:00 horas (viernes 12)

Historial reciente

Últimos enfrentamientos directos

En 337 partidos disputados entre los equipos, el Vasco suma 123 victorias, contra 113 del Fluminense, además de 101 empates. En el último encuentro válido por el regreso del Brasileirão 2025, el Gigante de la Colina ganó por 2 a 0.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, puede que necesites usar una red virtual privada (VPN) para ver juegos usando tu servicio de streaming. Una VPN, como el NordVPN, permite establecer una conexión segura en línea. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para transmisión de deportes.

Enlaces útiles