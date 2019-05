Varane: "Hazard y Pogba pueden jugar en el Real Madrid"

El central confía en Zidane para reconstruir la plantilla y lanza un guiño a dos de los posibles fichajes.

Raphael Varane no elude hacer autocrítica tras la mala temporada del . Sin embargo, el francés ya ha confirmado que seguirá vistiendo de blanco y ahora confía en Zinedine Zidane para poder reconstruir el proyecto y vería con buenos ojos si acaban fichando a Hazard y Pogba.

"Confiamos en su proyecto, tiene las ideas muy claras y ha vuelto con mucha determinación. Desde dentro es lo que siento, tenemos que evolucionar, como siempre, y para arrancar un nuevo ciclo hay que cambiar cosas, eso está claro", explicó en Marca.

La posible llegada de Pogba: "Lo que hablo con él no puedo decirlo, pero cualquier gran jugador tiene un sitio en el Madrid y él lo es. En el Madrid hay mucha competencia, es una posibilidad, hay mucho ruido alrededor y veremos en agosto dónde está".

Las cualidades de Hazard: Le conozco desde que empecé en el Lens. Es un jugador top, y como he dicho antes para explicar el caso de Pogba puede jugar igual en el Madrid. Está en el mejor momento de su carrera por edad y la calidad que tiene. Cuando nos enfrentamos en las semifinales del Mundial sabíamos que había que tener un plan especial para frenarlo.

La mala temporada: "Ha sido una temporada muy difícil sobre todo a nivel mental, pero siempre hay algo positivo. En los momentos así se ve el carácter y a los hombres de verdad porque nadie se puede esconder, nos conocemos mejor con estas cosas. El vestuario no explotó y pudo haber explotado y eso es positivo, como la vuelta de Zidane. Hasta en una temporada así siempre hay algo positivo".

¿Se confiaron?: No creo que sea esto, hay muchas razones pero no esta. No podemos estar siempre en el techo del mundo, es imposible ganar diez Champions. Son ciclos. Todo el mundo pensaba que tres era imposible y lo hicimos. Pero ganar siempre es imposible porque hay momentos más complicados. También son muchos años jugando más partidos que los demás, todos quieren ganar al Madrid porque es el rival a batir, todos nos esperan y eso es una factura mental y física también. Pero de verdad que nunca afrontamos esta temporada de sobrados, como diciendo: 'somos los mejores'. Los esfuerzos por ganar pasan factura y siempre fuimos humildes y peleamos. Creo que tenía que pasar, pasó, pudo ser el año pasado, no sabemos, pero con tantos esfuerzos llega el momento en el que no tienes esa chispa que te ayuda en los momentos complicados. Es humano, no podemos estar bien siempre.

Su experiencia con Lopetegui y Solari: "Empezamos además muy bien la temporada. Incluso jugando mejor a veces que el año pasado, pero los resultados no acompañaron. La vida es un equilibrio y a veces las cosas van en contra. Lo negativo genera más negativo y ha ido así toda la temporada. Tengo buenos recuerdos de los dos a nivel humano. Solari llegó en un momento complicado y Lopetegui no tuvo suerte con los resultados, pero trabajamos muy bien con él. Aprendí de los dos, creo que no sabíamos cuándo pero sabíamos todos que no íbamos a estar arriba siempre. Además en las temporadas más complicadas tienes que luchar más y aún así salieron mal las cosas. Creo que no nos podemos poner ningún reproche a nivel de pelea y de lucha. La semana clave, contra Barça en la Copa y frente al , lo dimos todo. Creo que todos nos podemos mirar a la cara. Cuando saludo a la afición o saludamos no sentimos verguenza porque lo dimos todo. La forma no fue la ideal pero por lo menos peleamos.

La mejoría de Benzema: "Para jugar en el Madrid diez años y además siendo el nueve hay que ser muy bueno y tener una fuerza mental enorme. Tiene mucho talento y ha llegado a un momento de plenitud. Se conoce muy bien, sabe lo que tiene que hacer para estar a su mejor nivel y ha hecho una temporada muy buena. Puede ser la mejor de su carrera, y es verdad que le he visto muy agusto en su rol de líder del ataque. Me alegro mucho por él".