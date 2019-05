Varane confirma su continuidad en el Real Madrid

"Voy a seguir aquí el año que viene. Estoy seguro de que vamos a volver a vivir emociones fuertes", dijo el francés al diario Marca.

Raphaël Varane continuará en la disciplina del Real Madrid, pese a algunos rumores que vinculaban al central francés con un posible alejamiento del Santiago Bernabéu. El propio jugador galo lo ha desvelado este martes en unas declaraciones realizadas para el diario Marca, que el miércoles publicará la entrevista completa con el futbolista de 26 años.

"Voy a seguir aquí el año que viene. Estoy seguro de que vamos a volver a vivir emociones fuertes", aseguró el ex jugador del Lens, que se unió al club de Concha Espina en julio de 2011 por 10 millones de euros.

Según el avance de la entrevista que Marca publicó este martes, Varane aseguró que el ha "peleado" y se ha "esforzado" a lo largo del curso, pero que no pudieron ganar los títulos que esperaban. "No podemos reprocharnos nada, pero es cierto que nos ha faltado esa chispa en los momentos complicados. Son ciclos. No he estado a mi mejor nivel pero se volverá a ver al mejor Varane", señaló. Además, comentó que "tenemos que evolucionar y Zidane lo tiene claro. Nos tenemos que rehacer, hay que cambiar cosas como ocurre en un cambio de ciclo".

Cabe recordar que, en abril, diversas informaciones aseguraban que el campeón del mundo en Rusia 2018 estaba decidido a abandonar el Real Madrid después de ocho temporadas de blanco en las que lo había ganado todo: incluidas cuatro . De acuerdo con aquellas informaciones, Varane sentía que necesitaba nuevos retos, que está en edad de ello, y que ya se lo había comunicado a parte de la plantilla.

Varane, de 26 años, ha disputado 3.775 minutos con el Real Madrid esta temporada contando todas las competiciones, repartidos en 43 encuentros. Ha llegado a marcar incluso dos goles, ambos por .