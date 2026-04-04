Van Dijk pone en apuros al Liverpool ante el City

El holandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, puso en apuros a los Reds durante el partido contra el Manchester City que se está disputando en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

Van Dijk cometió una grave falta al derribar a Nico O'Reilly, estrella del Manchester City, dentro del área en el minuto 37 de la primera parte, lo que le valió a los hombres de Pep Guardiola un penalti.

El delantero noruego Erling Haaland transformó con éxito el penalti ante el portero Giorgi Mamardashvili.

Cabe recordar que el Liverpool se ha alejado esta temporada de la lucha por el título de la Premier League, además de haber quedado eliminado de la Copa de la Liga inglesa, y busca defender sus opciones de conquistar la FA Cup y la Liga de Campeones.



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