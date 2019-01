Valverde: "¿Falta de Suárez a Cuéllar? Es un gol grande como un piano"

El 'txingurri' no tiene ninguna duda en cuanto a la legalidad del gol del uruguayo y señala que "ni con un robot arbitrando" acabaría la polémica.

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa después de ganar por 3 a 1 al Leganés en el Camp Nou en la jornada 20 del campeonato de Liga, la primera de la segunda vuelta, y después de establecer una racha de siete victorias consecutivas en la competición.

Quejas Leganés. "Es un gol clarísimo, como un piano de grande, no toca al portero y todo esto está muy bien para el qué dirán y nada más; el que gana nunca se queja y si todos admitiéramos los errores ajenos no haría falta el VAR".

VAR. "Hay menos margen de error pero siempre habrá polémica porque hay gente interesada en ello, seguirá habiendo equivocaciones, el tema es la aceptación que tenemos del error, esto no acabará con el VAR ni con un robot arbitrando".

Messi suplente. "Su presencia en el campo la saben todos, nosotros y los rivales, su dosificación no es algo que yo crea, los jugadores también son conscientes de ello y lo vamos hablando, pensamos que era lo mejor y nos ha ido bien".

Presencia Messi. "Es capaz de darle la vuelta a cualquier partido pero ya antes de su ingreso merecíamos más por lo que estábamos haciendo".

Rotaciones Messi. "No me planteo que juegue solo los primeros treinta minutos y no los treinta últimos, tenemos que arriesgar y pensamos que es lo mejor porque se decide sobre la marcha, nunca sabes cómo irá un partido".

Dembélé. "Ni idea de lo que tiene, sé que es un esguince pero esperamos que no sea excesivo, no me atrevo a decir mucho más; su buen nivel es cuestión suya no del entrenador, trabaja y si le sale lo que prueba es mérito suyo, estamos encantados con él".

Ausencia Dembélé. "Él estaba tranquilo y en un gran estado de forma, es desequilibrante, siempre se enfrenta al rival y con su velocidad puede superar a cualquier defensa, perdemos mucho sin él, esperamos que sea durante poco tiempo".

Rotaciones. "Sabemos que habrá jugadores que tendrán que descansar".

El artículo sigue a continuación

2 goles encajados en 7 partidos. "Hemos mejorado en defensa, los números responden ante algo, a veceshemos concedido demasiado y el rival también tiene calidad, hoy estamos más juntos aunque a veces nos podamos separar, hoy nos pasó pero aun así no nos crearon excesivo peligro, estamos contentos por ello".

Leganés. "Había que tener paciencia hasta acertar, tiraron la presión alta y dejaban espacio atrás, tuvimos oportunidades de llegar pero cuando se metían atrás tenían dos líneas muy juntas, al principio acumulamos demasiado arriba, hemos tenido que remar tras su gol para ganar".

Aleñá. "Si no juega más es porque también están Arthur, Arturo, Rakitic, Busquets... no estaba en mis planes cambiarle hoy pero hubo un momento en el que pensé que necesitábamos a Leo dentro y a Dembélé y Coutinho en los costados para arriesgar, Aleñá es jugador del primer equipo y tiene que trabajar igual que los demás".