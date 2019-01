Valverde: "Boateng está para jugar"

El entrenador del Barcelona celebra la llegada del delantero y advierte, a la espera de dar la lista de convocados, que puede debutar ante el Sevilla.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en la rueda de prensa previa a la visita del Sánchez Pizjuán para afrontar la ida los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla. Por la mañana Kevin Prince Boateng había sido presentado como nuevo jugador azulgrana y por la tarde pudo ponerse a disposición del entrenador en la última sesión preparatoria antes de viajar a la capital andaluza.

Boateng. "Es un jugador que conoce el oficio y aun habiendo hecho una carrera en otra posición está jugando de nueve y lo hace a gran nivel, conoce esta Liga y el rol que viene a cubrir, era un jugador disponible a las necesidades del club, Munir salió y el club consideró que esta opción es la mejor, sabe que nos tiene que ayudar y eso esperamos de él, es un jugador fuerte y sabemos que nos puede echar un cable".

Posición Boateng. "Que sea versátil es bueno para él y para nosotros pero le traemos por si hubiera que cubrir una ausencia de Luis Suárez".

Boateng y ADN Barcelona. "Desde que estoy aquí siempre hay fichajes controvertidos, pasó con Paulinho y dio rendimiento, vuelve a pasar con Arturo pero las circunstancias son las que son, cuando estuvo en Las Palmas hizo un gran año, creemos en la presunción de inocencia".

Búsqueda del delantero. "A lo largo de la búsqueda siempre hay alternativas que se van moviendo, es un jugador que se amolda a lo que buscábamos y que está para jugar ya porque jugó ante el Inter el pasado fin de semana, he estado informado desde el primer momento de cómo iban las cosas".

Polémica Luis Suárez. "Es verdad que a la rueda de prensa vas sin ver las imágenes y tengo siempre la idea de refrendar lo que hace mi equipo, ahora he visto las imágenes y es verdad que hay un contacto después de que Luis golpee el balón, no sé si como un piano de grande pero me parece un gol claro".

Parar la competición. "No está en nuestra mano, hicimos lo que creímos y la ley está ahí, mañana tenemos un partido y lo preparamos, no tengo mucho más que decir al respecto".

Polémica. "Tengo claro que es gol pero hay que llenar muchas páginas, nada que nos sorprenda".

Sevilla. "Hay muchos equipos que juegan con tres centrales pero el Levante también lo hace y le metimos cinco fuera, también jugamos contra el Sevilla aquí y ganamos, igual que en la Supercopa, jugar contra una defensa de cinco, o de tres, tiene sus particularidades, e igual que hay puntos fuertes hay puntos débiles, no creo que sea más complicado atacar al Sevilla que a otro equipo".

Coutinho. "Está participando mucho en los últimos partidos y es un jugador que nos da mucho y nos tiene que dar más, hay momentos en los que uno está más acertado que en otros, no es nada que no les pase a los demás, confiamos en él y aquí hay una exigencia grande hacia todos, hay que trabajar para seguir sumando puntos y hacerlo mejor en el caso de los jugadores".

Rotación Jordi Alba. "El otro día jugó Miranda pero tenemos la posibilidad de usar a Vermaelen, cambiar a otro jugador de banda o jugar con tres centrales".

Mercado. "Creo que no habrá más entradas pero lo digo con la boca pequeña porque somos el Barcelona, es verdad que la situación de Denis está ahí y hay que tener en cuenta que si viene Boateng es porque salió Munir".

Denis. "No sé si acabará la temporada en el Barcelona según la información que tengo".

Malcom. "Hasta el día 31 no se puede decir nada seguro pero no podemos quedarnos sin jugadores, hay una base que va jugando más y otros que juegan menos, Malcom tiene que crecer porque tiene cualidades pero no podemos quedarnos con catorce jugadores".