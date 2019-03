Valverde avisa: "Nos puede pasar lo mismo que al Real Madrid"

El técnico del Barcelona rebaja la euforia tras ganar los dos Clásicos y ver la eliminación europea del eterno rival: "No subestimemos al Rayo".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de recibir la visita del Rayo Vallecano el sábado. Será el primer partido que el cuadro azulgrana dispute después de la segunda victoria consecutiva a domicilio del Real Madrid y el último antes de jugarse el futuro en la Champions League contra el Lyon.

Regreso de Messi con Argentina. "Es una cuestión que concierne al seleccionador argentino y a Leo, se escapa de nuestro ámbito y que Leo iba a volver tarde o temprano lo sabíamos todos, es lo normal; sucede ahora, se hace con naturalidad y no me preocupa, este año está más ligero por no haber ido con la selección, por alguna lesión y por los descansos que ha tenido y por ello no me preocupa que vaya con la selección".

Champions League. "Queremos que la gente tiene se ilusione con el juego y los resultados pero de momento han pasado tres segundos de cuatro clasificados en Champions League, pensamos que lo que les ha pasado a ellos también nos puede pasar a nosotros".

Crisis Real Madrid. "La vemos desde la absoluta distancia, lo vemos con respeto porque sabemos que el fútbol es como es y las cosas pueden cambiar en una semana, no tenemos nada que decir".

Reacción Real Madrid. "No les descarto por respeto y por matemáticas, quedan 36 puntos por jugarse, les sacamos 12 y pensamos que los que tienen margen tienen posibilidades, el Atlético está más cerca pero no hay que descartar a nadie".

Rayo Vallecano. "Subestimarles es el primer paso para no ganar, hay partidos con muchos focos y otros con menos focos que dan y quitan títulos y este partido es de estos".

Liga encarrilada. "No descarto a ningún equipo a pesar de que el Atlético es quien está más cerca, nuestra intención es mantener por lo menos la distancia, tenemos claro que nos centraremos en los puntos que haya en juego".

Calendario. "No suspenderemos el partido del Rayo porque tenemos partido de Champions el miércoles, tenemos que jugarlos".

Rakitic. "No pienso en un Barcelona sin él y sin ningún otro, me centro en la temporada y está con nosotros".

Umtiti. "Cada día está más confiado, lleva tiempo sin continuidad pero va entrando, hay ganas de verle en su mejor nivel, cuando uno lleva tiempo parado tiene que pasar un período de adaptación, le vemos entrenando perfecto".

Arturo Vidal. "Si Arturo es seguro en algo es en su actitud, sale y te lo da todo desde el minuto 1 hasta el 90, no es una sorpresa, el otro día salió, había que aguantar el tipo en un partido que no teníamos resuelto y lo hizo, para nosotros es una suerte tenerle".

Boateng. "Tengo que hacer una lista y no los puedo meter a todos, es verdad que le está tocando a él pero tiene que trabajar para darle la vuelta".

Machismo en el fútbol. "Se están dando pasos muy importantes y es imparable que la mujer tenga más presencia, la progresión del fútbol femenino es clara y evidente, con los partidos que se han disputado en San Mamés o el Wanda, se están dando pasos a una velocidad increíble, y también en el fútbol masculina cada vez vemos a más mujeres arbitrando partidos, irá avanzando más e imagino que con el tiempo habrá una mujer aquí sentada dirigiendo al masculino, al final es una cuestión de interés general".