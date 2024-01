Valentín Barco explotó contra la dirigencia de Boca y le apuntó a Cascini: "Si me contestaban el teléfono, capaz que seguía en Boca"

El Colo rompió el silencio luego de su conflictiva salida del Xeneize y dijo que "no le quedó otra" que ejecutar la cláusula.

La transferencia de Valentín Barco a Brighton luego de ejecutar la cláusula de rescisión fue una de las grandes polémicas del mercado de pases y sigue haciendo ruido, especialmente después de la palabra del propio jugador, que brindó su punto de vista respecto a la conflictiva salida y disparó con dureza contra la dirigencia, después de las declaraciones de Raúl Cascini.

QUÉ DIJO EL COLO SOBRE SU SALIDA DE BOCA

En una entrevista a ESPN, el zurdo dejó claro que "no me quedó otra que ejecutar la cláusula", después de explicar que "cuando me vino a buscar Getafe me quedé y podía irme libre, decidí renovar. Me quedé en la mitad de la Copa, querían ejecutar la cláusula y le dije a mi representante que no, que quería estar hasta el final de la Copa. Ahora vinieron de vuelta y yo pienso lo mejor para mi carrera, el sueño de todos es jugar en Europa".

Y respecto a la negociación con Brighton, admitió que "tratamos de negociar un porcentaje para dejar a Boca, pero como no se llegó a un acuerdo decidimos ejecutar la cláusula", agregando que "quería dejar un porcentaje porque es el club que me dio todo".

BARCO VS CASCINI

Después del amistoso entre Boca y Gimnasia y Tiro, el miembro del Consejo de Fútbol acusó al Colo de ser un "desagradecido" por su forma de salir del club y la respuesta no se hizo esperar: "Ser desagradecido es irse libre y yo tuve esa oportunidad, pero renové y me voy dejando plata al club".

Y a la hora de dar detalles de como fueron las charlas para renovar y luego para la venta, sostuvo que "se juntaron con mi representante y mi papá, conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal pero dijeron que la tenía que presentar yo, los llamamos durante tres días seguidos y no contestaban el teléfono, si tenés interés, el teléfono lo contestás".

"Después la oferta fue de club a club, Brighton se la hizo a Boca, así empezaron las negociaciones y después terminaron. Capaz que si me contestaban el teléfono hoy no teníamos esta charla y yo seguía en Boca, pero me decían que la oferta la tenía que presentar yo".