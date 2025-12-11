Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Bundesliga
team-logoUnion Berlin
Alte Foersterei
team-logoRB Leipzig
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)

Union Berlín vs. RB Leipzig, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Bundesliga entre Union Berlín y RB Leipzig, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

La 14ª jornada de la temporada 2025/26 de la Bundesliga se inaugura hoy viernes 12 de diciembre, con el partido entre Union Berlin y RB Leipzig. El escenario será el Stadion an der Alten Försterei en la capital. El partido comenzará a las 20:30 horas (tiempo de España).

GOAL te revela todo lo que necesitas saber, incluyendo canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Union Berlín vs RB Leipzig, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 en Argentina, ESPN 5 para el resto del continente (excepto Chile) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Horario de inicio Union Berlin contra RB Leipzig

crest
Bundesliga - Bundesliga
Alte Foersterei

El partido se disputa este viernes 12 de diciembre a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio An der Alten Försterei.

Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
  • México:13:30 horas
  • Argentina:16:30 horas
  • Estados Unidos:14:30 horas (tiempo del este)

Union Berlin vs. RB Leipzig: Alineaciones

Union Berlin contra RB Leipzig alineaciones probables

Union BerlinHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-3-3

Home team crestRBL
1
F. Roennow
14
L. Querfeld
5
D. Doekhi
4
D. Leite
11
W. Jeong
13
A. Schafer
28
C. Trimmel
6
A. Kemlein
39
D. Koehn
8
R. Khedira
10
I. Ansah
1
P. Gulacsi
23
C. Lukeba
22
D. Raum
19
K. Nedeljkovic
4
W. Orban
13
N. Seiwald
24
X. Schlager
14
C. Baumgartner
11
C. Harder
49
Y. Diomande
9
J. Bakayoko

4-3-3

RBLAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • S. Baumgart

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • O. Werner

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre Union Berlin

Los 'Eisernen' se encuentran en el duodécimo lugar de la tabla de la Bundesliga con 15 puntos después de 13 partidos jugados. La ventaja sobre el 1. FC Heidenheim en el lugar de promoción 16 es de cuatro puntos.

Recientemente, el equipo del entrenador Steffen Baumgart ha sufrido tres derrotas consecutivas. Primero, los berlineses perdieron en casa contra el entonces colista Heidenheim por 1:2, antes de que Union quedara eliminado en los octavos de final de la Copa DFB contra el Bayern Múnich.

El pasado fin de semana, los capitalinos también fueron derrotados por el VfL Wolfsburg con 1:3. El gol de Stanley N'Soki en el minuto 68 solo sirvió para maquillar el resultado.

Steffen BaumgartGetty Images

Noticias sobre RB Leipzig

Los de Leipzig siguen siendo el principal perseguidor del Bayern. Mantienen el segundo lugar gracias a 29 puntos en 13 partidos. RB ya tiene seis puntos de ventaja sobre el primer lugar fuera de la CL.

El equipo del entrenador Ole Werner solo ha sufrido una derrota en los últimos 14 partidos oficiales, y fue el 8 de noviembre con un 1:3 en Hoffenheim.

La semana pasada, los de Leipzig entregaron una verdadera demostración de poder en el partido de alto nivel contra el participante de la Liga de Campeones Eintracht Frankfurt. Con un 6:0 se impusieron los Toros en casa, y Yan Diomande consiguió un hat-trick en la segunda mitad.

YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

Forma

FCU
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

RBL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Balance de enfrentamientos directos

FCU

Últimos partidos

RBL

1

Victoria

2

Empates

2

Victorias

2

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Unión Berlín vs. RB Leipzig: Las tablas

Transmite en streaming desde cualquier lugar del mundo con VPN

Si te encuentras en el extranjero, puedes usar un VPN para ver los partidos a través de los proveedores habituales. Con NordVPN puedes establecer una conexión en línea segura desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y reconocidos a nivel mundial.

Enlaces útiles

0