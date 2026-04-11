Una imagen de Mbappé desata la ira en el Real Madrid

En el minuto 87 del partido de la jornada 31 de La Liga entre el Real Madrid y el Girona en el Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé cayó en el área tras un contacto con el defensa Vitor Roque. El árbitro Alberto Undiano Mallenco no pitó penalti y el VAR no intervino, pese a las protestas madridistas.

En el 87’, Mbappé chocó con el defensa brasileño Vítor Reis y se dejó caer, pero el árbitro Alberola Rojas no pitó falta y el VAR no intervino pese a las protestas madridistas.

«Marca» añade que en los pasillos del Real Madrid reinó la sorpresa y el malestar, pues no entendían cómo no se pitó penalti ni se revisó la jugada con el vídeo.

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Las reacciones en el club no se hicieron esperar. Álvaro Arbeloa, en la rueda de prensa tras el empate que prácticamente eliminó al equipo de la lucha por el título, afirmó: «Esto es un penalti aquí y en la luna». El canal oficial del club también se pronunció con enfado, al considerar que lo ocurrido es la continuidad de los polémicos errores arbitrales.

El técnico madridista coincidió en que se trata de una nueva entrega de la misma serie de errores arbitrales: «Se repite semana tras semana. Nadie entiende cuándo interviene el árbitro asistente de vídeo; lo hace cuando quiere e ignora las jugadas cuando no le conviene. Para mí, fue una falta clara».

Arbeloa recordó otras decisiones polémicas, como la jugada ante el Mallorca y la anulación de una roja en Barcelona-Atlético.

En este contexto, el Real Madrid presiona para reformar el sistema arbitral en España, pues el club ve en los últimos cambios, incluido el nombramiento de Fran Soto como presidente de la Comisión Técnica de Árbitros, medidas superficiales que no abordan la raíz del problema.

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Según Marca, los jugadores reconocen la importancia de darlo todo en estos duelos, pero creen que las decisiones arbitrales suelen perjudicarles, sensación que se ha extendido por Valdebebas, sobre todo en las competiciones nacionales. En cambio, en la Liga de Campeones los errores se admiten sin percibir sesgo.

Con el título liguero casi imposible, el plantel ya piensa en la revancha de Múnich, donde aún confía en conquistar Europa. El plantel confía en remontar tras perder la ida en casa, aunque nunca ha logrado dar la vuelta a una eliminatoria europea después de caer en el Bernabéu.

La derrota ante el Girona no les dio el impulso esperado antes del viaje, pero confían en que el arbitraje europeo sea más imparcial y les permita soñar con la remontada.