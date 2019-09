Tuchel confirma la vuelta de Neymar

“Va a recuperar la sonrisa”, afirmó el entrenador del PSG, en la previa del duelo frente al Estrasburgo.

En la rueda de prensa previa al partido frente al en el Parque de los Príncipes, por la , Thomas Tuchel hizo el anuncio más esperado: confirmó la vuelta de Neymar a los campos de juego para defender la camiseta del .

“Neymar está con nosotros. Estoy muy contento de que haya finalizado el mercado. Él está disponible para mañana y preparado para jugar”, declaró el entrenador del actual campeón de . Y agregó sobre el presente del brasileño: “Las cosas están claras y tenemos jugadores muy talentosos como Ney. Está con nosotros sin ninguna distracción, está concentrado sin otras cosas en la cabeza. Es necesario que vuelva a jugar. Es jugador del PSG y ha hecho buenos entrenamientos”.

El DT alemán expresó además que “vivir y jugar en París no es grave”, que “ya se ha tomado una decisión” y que el delantero “va a recuperar la sonrisa” en esta temporada que acaba de empezar. Eso sí, no descarta que pueda haber un recibimiento hostil: “Entiendo que algunos seguidores no están de acuerdo con lo que ha pasado, pero yo no puedo controlar sus reacciones. Para mí, es necesario que esté concentrado y mañana ya se verá qué pasa. Estoy convencido de que lo dará todo para nuestro equipo marcando goles y peleando por ello. Es un desafío para Ney”.

Por otra parte, Tuchel informó que tanto Mbappé y Cavani siguen estando en duda para el partido frente al , por la .