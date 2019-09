Trofeo The Best: cuánto pesa, cómo se hace y cuánto sale

En este artículo detallamos los aspectos más relevantes del trofeo 'The Best'

Todo está en juego. Ya no importa lo que se haya hecho. Solo importa la temporada pasada para el 'The Best', premio de la FIFA que reconoce al mejor jugador del año en Europa, no solo en la liga particular del jugador, en todas las competiciones, incluyendo la Champions.

Este trofeo se introdujo en 2016, cuando la FIFA y 'France Football' separaron sus caminos y el antaño conocido como FIFA Balón de Oro desapareciera para dar paso al tradicional Balón de Oro que otorga la publicación francesa, y el 'The Best'.

Un galardón que siempre se han llevado jugadores del hasta el momento, circunstancia que se romperá en la gala de la cuarta edición. Pero, ¿de qué se compone el trofeo, cuánto pesa, cuál es su tamaño? En este artículo, se detallan todos esos elementos.

El trofeo está recubierto de platino para premiar a los mejores jugadores de la temporada, según encargó la propia FIFA para el diseño del premio. El trofeo, que es idéntico para premiar a entrenadores y jugadores de las categorías masculina y femenina, homenajea en cierto punto a la Copa del Mundo.

La artista que realizó este diseño, la croata Ana Barbic Katicic, describía de la siguiente manera el proceso para realizar el trofeo. "Lo que ha inspirado el diseño de este trofeo es la idea de honrar a los mejores jugadores del mundo para la FIFA. Compartíamos la misma opinión de que no debíamos apartarnos de las convenciones clásicas, y debíamos respetar la identidad de la FIFA que todos conocemos", describía la escultura a su obra, que premia a los mejores.

El cuerpo del trofeo, que es coronado por el balón de la primera final de una Copa del Mundo entre y en 1930, está completamente recubierto de platino. La empresa Adon Production AG, con sede en las afueras de Zúrich, fue la encargada de poder hacer realidad este trofeo.

310 milímetros mide el galardón del 'The Best', que además pesa 6'4 kilogramos. Consta además de cinco partes diferenciadas: la parte inferior, la base, una pieza de carbono sobre la base, el cuerpo y el balón. Para crear el premio, se usó tecnología de última generación, que se suele usar en la Fórmula 1 y en la ingeniería aéroespacial.