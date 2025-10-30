Tottenham vs. Chelsea, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tottenham recibe a Chelsea este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio Hotspur, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Tottenham vs. Chelsea de la Premier League 2025-26

Los Spurs llega al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Everton en la fecha 9, con un doblete de Micky van de Ven, junto a un gol de Pape Matar Sarr. El equipo dirigido por Thomas Frank es tercero en la clasificación con 17 puntos.

Por su parte, los Blues perdieron por 1-2 a manos de Sunderland en su más reciente partido de liga, a pesar de la anotación de Alejandro Garnacho. El cuadro a cargo de Enzo Maresca es noveno en la tabla con 14 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Tottenham vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar Sudamérica Disney+ México TNT Sports, HBO MAX Estados Unidos Peacock

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Tottenham vs Chelsea

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Hotspur.

México:11:30 horas

Argentina:14:30 horas

Estados Unidos:13:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Tottenham

Los Spurs se encuentran en buen momento y han conseguido un lugar en el top 3 de la clasificación, puesto que deberán defender en un duelo de alto perfil frente a Chelsea.

Tottenham viene de caer en los octavos de final de la Carabao Cup por 0-2 a manos de Tottenham.

Noticias del Chelsea

Los Blues han caído fuera de la zona de clasificación a competiciones continentales, situación que buscan remediar con un triunfo ante un rival directo.

Chelsea consiguió avanzar a los cuartos de final de la Carabao Cup con un triunfo por 4-3 sobre Wolves en la ronda de los 16 mejores, con anotaciones de Andrey Santos, Tyrique George, Estevao y Jamie Bynoe-Gittens.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles