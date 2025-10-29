Chelsea, al borde de la crisis: Siete problemas que Enzo Maresca debe solucionar para evitar que la temporada de los Blues se desvíe hacia la mediocridad

Esto está en gran medida fuera del control del Chelsea, por supuesto, pero las lesiones ciertamente no han ayudado a su causa tampoco, ya que la temporada comienza a tomar ritmo. Habiendo evitado el tipo de crisis de lesiones el año pasado que los paralizó en la única campaña de Mauricio Pochettino al frente en 2023-24, están una vez más lidiando con una serie de problemas de condición física en esta ocasión.
Cole Palmer es el ausente más notable, con el club ahora sufriendo las consecuencias de apresurar dos veces el regreso de su baluarte de un persistente problema en la ingle que surgió durante el verano en el Mundial de Clubes. Solo ha hecho cuatro apariciones en toda la temporada. De hecho, los Blues están sin duda pagando por su éxito en ese torneo en su conjunto, con el atacante acompañado en la banca por Liam Delap, Dario Essugo, Benoit Badiashile y Levi Colwill. Afortunadamente, Delap está a punto de regresar, mientras que Palmer y Badiashile deberían estar de vuelta en contenido en poco más de un mes y Essugo debería regresar en el Año Nuevo.
Eso ayudará a aliviar la presión sobre un equipo que de repente se ha visto reducido en ciertas áreas, con Delap pudiendo dar un descanso a Joao Pedro en la delantera, Essugo pudiendo sustituir a Moises Caicedo en el centro del campo, Badiashile reforzando una defensa mermada y Palmer, por supuesto, inyectando el tipo de creatividad que Maresca admitió que su equipo "carecía" después de la derrota ante Sunderland. Colwill, desafortunadamente, probablemente se perderá toda la temporada después de someterse a una cirugía por una temida lesión de ligamento cruzado anterior.
El entrenador en jefe incluso ha revelado que hay un grupo de jugadores que actualmente están jugando con dolor. "Joao [Pedro] no ha estado entrenando todos los días porque está manejando un poco, él mismo, por una lesión. Moi [Caicedo] es el mismo, Enzo [Fernández] es exactamente el mismo", dijo. "Tenemos cuatro o cinco jugadores que, desafortunadamente, debido a algunos problemas, no pueden trabajar todos los días."