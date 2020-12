Tokio 2021, prioridad para la Selección mexicana de Gerardo Martino

Los próximos Juegos Olímpicos serán el principal objetivo del Tricolor para repetir lo hecho en Londres 2012.

Londres 2012 representó un momento histórico para el futbol mexicano. La Selección nacional dominó el torneo y se quedó con la medalla de oro. Ahora, el Tri de Jaime Lozano busca repetir la hazaña y subir a lo más alto del podio en Tokio 2021, pero primero necesita el apoyo de Gerardo Martino.

El Tricolor deberá encarar un complicado calendario en 2021 con amistosos, eliminatorias mundialistas, Final Four de la Nations League, y, para el verano, viajar a Asia para participar en los , aunque en esta competencia irá un plantel diferente al mayor. Claro, primero deben conseguir su pase al torneo a través del Preolímpico de Concacaf a llevarse a cabo en Guadalajara, Jalisco el siguiente año.

"El equilibrio hay que encontrarlo, pero como dije cuando terminó la fecha FIFA de noviembre, obviamente lo más importante son las eliminatorias que empiezan en septiembre y hay una parte que competimos a la par que es entre Final Four, Juegos Olímpicos y Copa Oro, donde evidentemente vamos a darle prioridad a los Juegos Olímpicos", señaló Martino para TUDN.

Un plantel sub-23 será el que deba jugar en Tokio 2021, pero algunos de los futbolistas de dicha categoría ya participan con el Tri mayor. Jaime Lozano, estratega de la Selección mexicana con límite de edad, deberá entablar conversaciones con Martino para determinar quiénes serán los tres refuerzos de su plantilla para la justa olímpica.

"Seguramente es un tema que tenemos que seguir hablando con Jaime, respecto incluso a los tres mayores que eventualmente él vaya a elegir porque esos tres futbolistas no van a participar en esta Copa Oro y él espera mi decisión final acerca de los futbolistas elegidos porque en cuanto yo me pueda arreglar con futbolistas que no son sub-23 menos le tocará el plantel a él y más posibilidad de elección tendrá", añadió.