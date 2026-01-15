Tigres vs Toluca, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigres recibe a Toluca este sábado 17 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, como parte de la actividad de la jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Tigres vs Toluca del torneo Clausura 2026

Los de la UANL tuvieron una amarga presentación en casa al caer de manera sorpresiva contra los Pumas e intentarán rápidamente dar vuelta a la página y volver a la senda de la victoria contra los Choriceros, en un duelo muy complicado que será una reedición de la última final del futbol mexicano.

Por su parte, los Diablos Rojos hilan dos triunfos consecutivos tras derrotar a media semana a Santos Laguna y esperan poder salir del Volcán con los tres puntos para mantener el paso perfecto en el arranque del torneo y continuar en el liderato general de la Liga MX.

Cómo ver Tigres vs Toluca, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

Cómo ver Tigres vs Toluca, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos Fox Deportes, Telemundo, Universo, Estrella TV, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Azteca 7, Fox, Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Fox Deportes, Telemundo, Universo, Estrella TV y Fubo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Tigres vs Toluca

Liga MX - Clausura Estadio Universitario/El Volcan

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Universitario.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (domingo 18)

Noticias del equipo y escuadras

Tigres contra Toluca alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro Alineación probable Suplentes Manager A. Mohamed

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Tigres

Después de solamente haber perdido un partido en casa el torneo pasado, los Felinos iniciaron el Clausura 2026 con el pie izquierdo en el Universitario con la derrota contra Pumas y buscarán reivindicarse cuanto antes para que el 'Volcán' vuelva a ser su fortaleza que los ayude a pelear por los primeros puestos de la tabla general.

Tigres tiene ausencias importantes en zona defensiva, pues Jesús Angulo aún se encuentra recuperándose de una lesión, mientras que Marco Farfán sufrió recientemente una fractura en el pie derecho, motivo por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y será baja de manera indefinida, pues su retorno dependerá de cómo evolucione en su rehabilitación.

Noticias de Toluca

Los Diablos Rojos han comenzado fuertes su andar en el torneo Clausura 2026 con dos victorias de manera consecutiva y ahora, encararán una prueba bastante compleja contra los Tigres, a quienes derrotaron en la final del Apertura 2025, la cual pasará a la historia como una de las más dramáticas del futbol mexicano por su tanda de penales.

Antonio Mohamed tiene la mira puesta clara en tratar de emular lo hecho por América y alcanzar el tricampeonato de la Liga MX, además de que también irán con todo por la Concacaf Champions Cup, la cual otorga boletos para la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes.

Toluca no contará con Alexis Vega por varias semanas, luego de que el delantero mexicano se sometiera a una cirugía de rodilla y se espera que pueda estar de vuelta para marzo, en un año muy importante para él en lo individual por la Copa del Mundo con México.

