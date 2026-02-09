Tigres vs Forge FC, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigres recibe al Forge FC este martes 10 de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, como parte de la vuelta de la primera ronda en la Concacaf Champions Cup.

Tras un duelo de ida muy disputado, en donde se jugó en una temperatura extrema, todo se define en este encuentro en Nuevo León, donde los Felinos son amplios favoritos para llevarse la victoria y acceder a la siguiente ronda.

Los de la UANL deberán tener mucho cuidado en este cotejo de vuelta, pues debido al criterio del gol de visitante, si los canadienses consiguen un empate con goles, serán ellos los que se queden con el boleto a los octavos de final.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus, ESPN España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus y ESPN será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

CONCACAF Liga de Campeones - CONCACAF Final de la Liga de Campeones Estadio Universitario/El Volcan

El partido se disputa este martes 10 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Estadio Universitario.

México: 21:00 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (Miércoles 11)

Tigres contra Forge FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro Alineación probable Suplentes Manager B. Smyrniotis

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Tigres

Pese a no poder tomar ventaja en la ida, los Tigres saben que tienen todo a su favor para quedarse con la serie cuando se presenten en el Volcán, gracias a su poderosa plantilla y a que en el papel, el rival luce sumamente inferior a ellos, por lo que esperan que sea una gran fiesta en San Nicolás de los Garza.

El plano internacional sigue siendo una deuda pendiente para los de la UANL, quienes durante su época dorada solamente han podido conquistar en una ocasión la Concacaf Champions Cup y buscarán que en la presente edición, puedan llevar a sus vitrinas nuevamente el trofeo.

Se espera que los refuerzos Felinos, Rodrigo Aguirre, Francisco Reyes y César Araújo puedan ver minutos en este duelo. Reyes y Araújo ya jugaron en Liga MX contra Santos Laguna y el 'Búfalo' estaría haciendo su presentación con la camiseta de los Tigres.

Noticias de Forge FC

El Forge FC tiene una misión casi imposible en su visita a Nuevo León; sin embargo, una ventaja para su causa es que no requieren de la victoria para acceder a los octavos de final, pues el empate con goles les da el boleto gracias al criterio del gol de visitante en la competencia.

Quien resulte vencedor de esta llave de la Concacaf Champions Cup, se verá las caras en la siguiente ronda con el ganador de la eliminatoria que disputan FC Cincinnati y Universidad O&M de la República Dominicana.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

TIG Último partidos FOR 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Forge FC 0 - 0 Tigres 0 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificación

