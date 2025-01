Thibaut Courtois, el ajuste de cuentas

España vs Bélgica

El portero del Real Madrid está abierto a regresar a la selección belga tras el despido de Domenico Tedesco.

Courtois estuvo involucrado en una disputa persistente con el exjugador del Schalke, y su relación lo llevó a rechazar las convocatorias para los Red Devils. Ahora, con Rudi Garcia nombrado para reemplazar a Tedesco, Courtois parece estar abierto a un regreso. Hablando después de la victoria 3-0 del Real Madrid sobre Brest en Europa, Courtois reveló que se reuniría con el nuevo entrenador.

"Tuve una breve conversación telefónica con Garcia. Vendrá a Madrid en un futuro cercano", dijo a VTM, citado por Diario AS. "Quiero jugar la Copa del Mundo 2026. Siempre he tenido ese objetivo en mente, pero tuve problemas con el anterior seleccionador nacional. Al final, tenía razón. ¿Estaré en marzo contra Ucrania? Veremos si el entrenador me llama."

"Nunca ha habido problemas dentro del grupo de jugadores. Solo fue un conflicto con el entrenador anterior, pero hablaré más detalladamente de esto en una rueda de prensa", dijo Courtois después de la clasificación de los Blancos para las eliminatorias de la Liga de Campeones.

Hablando después de su nombramiento, el nuevo técnico Garcia parecía querer asegurarse de que jugaría contra Ucrania en marzo. "Thibaut también tendrá la oportunidad de expresarse. Contamos con él, seguro. Veremos qué nos depara el futuro cercano".

Courtois ha sido seleccionado 102 veces con el equipo de Bélgica y será recordado como uno de los mejores jugadores en la historia de Bélgica, pero está fuera de juego desde su enfrentamiento con Tedesco en el verano de 2023, cuando surgió el problema entre él y Tedesco. No se sabe exactamente qué causó la distancia entre ellos, aunque algunos informes indicaron que se debió a la gestión de la capitanía por parte de Tedesco.