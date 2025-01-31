Hocine Harzoune

Corresponsal de fútbol francés y europeo

Periodista para Goal.com/France y varios medios deportivos desde 2008. Soy un gran fan del fútbol español y un gran admirador del Real Madrid. También soy amante de los deportes de combate y de fuerza atlética, que practico regularmente. En FIFA tengo un nivel decente, aunque me desenvuelvo mucho mejor en los antiguos PES.

Mi área de especialización es LaLiga española y especialmente el Real Madrid, el club de mi corazón que sigo con dedicación absoluta desde siempre. Mi anécdota favorita es haber visto la final de la Champions League 2014 en Madrid, en una pantalla gigante instalada sobre el césped del Bernabéu (el partido se jugó en Lisboa), junto a aficionados de todo el mundo. Es mi mejor recuerdo futbolero.

Uno de mis artículos favoritos trata sobre el presidente del Real Madrid, el famoso Don Florentino Pérez:

https://www.goal.com/fr/news/florentino-perez-le-plus-grand-super-vilain-du-monde-du/15o0ylzzly0j9zjzocmbcnh12

Buena lectura y hasta pronto en Goal. También puedes encontrarme en mis redes sociales listadas en esta página.