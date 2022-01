The Best: Así quedó el XI ideal de FIFA FIFPro 2021 con los mejores jugadores del año

La gala de The Best 2021 no podía estar exenta de polémicas. Y tal vez la más grande de todas llegó con el anuncio del XI Ideal que elabora FIFPro.

En el equipo del año, el sindicato internacional de futbolistas no incluyó a Mohamed Salah, que era uno de los tres finalistas al premio The Best al mejor jugador del mundo, y seleccionó como portero a Gianluigi Donnarumma, quien perdió el galardón de su categoría a manos de Edouard Mendy.

En la alineación, que utiliza un irreal esquema de 3-3-4, además, hay diez futbolistas europeos y tan sólo un sudamericano, Lionel Messi, mientras que los demás continentes se quedaron sin siquiera un representante.

¿Cuál es el equipo? Gianluigi Donnarumma; David Alaba, Leonardo Bonucci, Rúben Dias; Kevin De Bruyne, Jorginho, N'Golo Kanté; Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland.